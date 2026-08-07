有片｜荃灣國瑞路工地爆食水管噴10層水柱　兩商廈一度停水

荃灣爆水管。本周五（8月7日）早上11時許，國瑞路近昇柏山對開一路邊工地，地底一條食水供水管懷疑受其他工程影響受損致滲漏，新豐中心及美達中心暫停供水。《香港01》記者中午12時許到場視察時，仍可見現場狂噴數十米高、約10層樓高水柱，水花飄散至毗鄰行車線，荃灣區議員劉松剛及社區幹事朱芊嫚、聯同關愛隊等人亦到場了解。水務署派員關水掣搶修，陸續放置12個水箱供市民取用。



水務署本周六（8日）於Facebook專頁「滴惜仔」指，經署方工程團隊的搶修，荃灣國瑞路的緊急水管維修工程已經完成，食水供應亦已於本周六（8日）凌晨4時起陸續恢復正常。



土木工程拓展署回覆《香港01》查詢時證實，該署承建商在挖掘工程期間意外損及水管；署方高度關注事件，會嚴肅跟進及處理。



現場狂噴約約10層樓高水柱。（蔡正邦攝）

水務署一度於Facebook專頁「滴惜仔」指，本周六（7日）下午接獲報告指荃灣國瑞路一地盤內有水管滲漏，經了解後確認一條直徑450毫米的食水供水管疑受其他工程影響受損，導致滲漏。該水管用作供應食水予附近兩幢商業樓宇，包括新豐中心及美達中心。在關上水掣後，現場已停止湧水。

署方已為受影響用戶安排臨時食水，包括陸續放置12個水箱（位置見附圖）於受影響範圍附近方便市民取用；亦會密切留意臨時供水的情況，確保有足夠的食水供應。

水務署已就事件與相關持份者保持聯繫，為有需要的商戶提供適切支援。署方工程團隊正全力進行水管維修，並會就工程進度適時更新情況。就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。

水務署陸續放置12個水箱於受影響範圍附近方便市民取用。（「滴惜仔」圖片）

土木工程拓展署回覆《香港01》查詢表示，該署正於荃灣國瑞路進行公營房屋發展的基礎設施工程。今日（7日）上午約11時15分，該署承建商於工地範圍內進行排水管道挖掘工程期間，意外損及一條水管。工程團隊隨即通報水務署，水務署亦即時派員到場關閉水掣。工程團隊正全力協助及配合水務署進行緊急維修，以期盡快恢復食水供應。

土拓署稱高度關注事件，正調查事件細節，並會嚴肅跟進及處理，採取妥善措施，以全面保護水管等地底公用設施。

水務署預計本周六（8日）中午12時恢復供水。（水務署網頁）

水柱從地盤噴出，高達約10層樓高，水花飄散至毗鄰行車線。（蔡正邦攝）

荃灣爆水管國瑞路近昇柏山對開一路邊工地爆地底水管，狂噴約10層樓高水柱。（立法會議員郭芙蓉Facebook直播片段截圖）