北角爆食水管︱工程團隊通宵搶修　海峯園凌晨恢復供水

北角京華道與福蔭道交界本周五（7日）早上有食水管爆裂，影響附近一帶暫停供水。水務署較早時完成供水調度，除海峯園外，其餘福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶的食水供應已於上午11時起恢復正常。



水務署原本表示，爭取晚上10時前恢復海峯園的食水供應；惟署方晚上再公布，相關水管位於縱橫交錯又密集的地下公用設施之下，加上其破損比預期嚴重，初步估計本周六（8日）中午12時才可恢復海峯園的食水供應。署方已派出共3架水車及4個水箱，加強臨時食水供應。



去到本周六清晨6時許，水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，經工程團隊的通宵搶修，北角福蔭道緊急水管維修工程已經完成，海峯園的食水供應亦已本周六（8日）凌晨約5時30分恢復正常。



受事故影響，福蔭道部分行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。（黃偉民攝）

署方亦指，在事件中，署方工程團隊採取應變措施以盡快恢復供水，同時加派人手支援臨時供水服務，主動為受影響用戶送上樽裝水，為有需要的市民提供適切的支援，感謝東區民政處、當區區議員、關愛隊及相關管理處的協調，使維修工作可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。

原本估計中年12時才可恢復海峯園食水供應

水務署原本本周五（7日）晚上9時許於Facebook專頁「滴惜仔」指，就北角福蔭道的水管滲漏事故，署方工程團隊正全力搶修，惟相關水管位於縱橫交錯又密集的地下公用設施之下，施工期間亦要對這些地下公用設施管線實施保護措施，而且相關水管的破損比預期嚴重，令維修工序比預期困難及需時，初步估計本周六（8日）中午12時才可恢復海峯園的食水供應。水務署會盡全力盡快完成水管維修並恢復其食水供應。

為減低對用戶的影響，水務署工程團隊正採取應變措施，並已加強臨時食水供應安排，包括派出共3架水車及4個水箱，並密切監察其狀況，確保有足夠的臨時食水供應。供水特攻隊亦主動為受影響用戶送上樽裝水。

水務署會繼續與東區民政處、當區區議員及相關管理處緊密聯繫，為受影響的市民提供適切的支援。署方對事件為市民帶來不便表示抱歉。就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或水務署網站。

水務署已加強臨時食水供應安排，包括派出共3架水車及4個水箱。（「滴惜仔」圖片）

水務署於現場受影響用戶提供臨時食水，包括2架水車及4個水箱，並派出供水特攻隊為有需要用戶送上樽裝水及提供適切的支援。（黃偉民攝）

隨福蔭道、京華道及宏安道一帶供水復常，有餐廳隨即恢復午市，但負責人指受停水影響早巿暫停，估計損失生意約四成。而未復水供應的居民仍然到水車取水，他們希望當局盡快完成維修，指天氣炎熱，停水令洗澡「無咁方便」。

運輸署表示，因水管緊急維修，福蔭道（往京華道方向）近宏安道的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

水務署確認涉事水管為一條直徑250毫米的食水供水管，用作供應食水予福蔭道、京華道及宏安道一帶用戶。（黃偉民攝）