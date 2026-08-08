黃大仙上邨血案︱疑兇聞鐵閘聲　擸刀埋伏斬鄰居　警檢血刀覆診紙

黃大仙上邨昭善樓發生企圖謀殺及自殺案。今日（8日）早上，一名25歲男子在電梯內被46歲鄰居用菜刀狂斬，血流披面倒臥電梯內；疑兇逞兇後返回單位一躍而下，當場不治。警方指疑兇有預謀作案，聽到拉閘聲，得悉傷者外出，立即擸菜刀放在購物袋內，跑出電梯守候，當電梯門打開即狂斬傷者，警方事後在疑兇單位內檢獲染血菜刀，與及精神科的覆診紙。



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探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司林耀稱，今日早上7時19分，警方接獲保安報案，指電梯內有一名男子向另一名男子揮刀。人員到場於電梯內發現一名受傷男子坐在地下，他身上有刀傷和流血，仍然清醒可以說出自己地址，與及疑兇是他樓下住戶，隨即被送到伊利沙伯醫院搶救，現正進行手術。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司林耀（左）在場簡報案情。（黃偉民攝）

其後警方及保安員發現疑兇倒臥在昭善樓對開位置，相信他由高處墮下，已經沒有生命跡象。警方翻看閉路電視錄影，可見傷者入𨋢約20秒後，疑兇於另一層進入，他拿出疑似菜刀物體施襲。刀傷集中在傷者的上半身和頭部，詳細傷勢有待醫療報告資料。

疑兇行兇後離開電梯返回住所，警方在該樓層電梯和疑兇單位發現血跡，於是向單位拍門。單位無人應門，消防於是破門進入，見單位窗戶打開，地下遺下一對染血波鞋、廚房亦發現一把染血菜刀。經警方進一步搜查下，在枱上檢獲東九龍精神分科覆診紙，相信屬於疑兇。

疑兇和傷者是上下兩層鄰居，兩人曾因為噪音問題有積怨。去年11月，疑兇去傷者家投訴，指受其單位滋擾；當時傷者的同住胞妹亦在場，胞妹報警，警方曾到場調停，及後二人都平靜離開。據鄰居稱，他們有多次嘈吵紀錄，但沒有報警。

警方指，根據資料，死者曾向房屋署提出調換單位，房署已批准，現時等候安排新單位。

警方指，當時死者的單位沒有其他人，但鄰居表示單位曾住有一位長者，相信是行兇者母親，現時已入住老人院。警方相信是一宗有預謀的案件，屋內同電梯CCTV見到行兇者將刀放入購物袋。案件列「企圖謀殺及自殺」案，由黃大仙警區重案組跟進。警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 6157與調查人員聯絡。

▼ 一名男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 一名男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

警員檢視死者遺體。（黃偉民攝）

現場為黃大仙上邨平台的昭善樓，一名男子倒臥在大廈對開地面。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

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