143年來最熱一天　白海豚下沉氣流襲港　天文台總部36.9度破紀錄

【天文台／HKO／颱風白海豚／氣溫／破紀錄】強颱風白海豚的外圍下沉氣流正為廣東帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。本港今日（8月9日)下午多處地區氣溫達37度或以上。截至下午1時20分，天文台在尖沙咀總部錄得最高氣溫36.8度，是1884年有紀錄以來的最高氣溫。到下午2時25分，紀錄再升至36.9度。上水更誇張，下午約3時20分升至39.8度，是自1980年代設置自動氣象站以來在香港境內錄得的最高紀錄。



酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告一直生效。



8月9日截至下午5時各區最高氣溫，當中天文台尖沙咀總部錄得破紀錄的36.9度，為143年來有紀錄以來最熱一天，而上水下午升至39.8度，同樣破該氣象站紀錄。（天文台圖片）

▼8月9日 市區36.9度 遊客賞維港熱情不變▼



本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽，有人邊行邊抺汗。（湯致遠攝）

本港8月9日下午氣溫破紀錄（天文台尖沙咀總部達36.9度）。在尖沙咀海旁，大批遊客在烈日下如常遊覽。（湯致遠攝）

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天文台今早11時45分發出特別天氣提示，指隨着熱帶氣旋白海豚移向浙江一帶並移入內陸，其外圍下沉氣流會在今日至星期二（11日）持續為本港帶來極端酷熱的天氣，部分地區氣溫達37度或以上，預料本周中期高溫天氣持續。

在正午12時，白海豚集結在溫州以東約180公里，預料向西移動，時速約18公里，移向浙江一帶。

強颱風白海豚8月9日上午11時集結在香港之東北約1,060公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，預料白海豚會在未來一兩日橫過浙江，移入內陸。（天文台圖片）

強颱風白海豚的外圍下沉氣流正為廣東帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。（天文台地球天氣網頁截圖）

天文台尖沙咀總部下午1時15分打破最高氣溫紀錄

白海豚的外圍下沉氣流今日下午進一步「煲熱」香港，在截至下午1時15分，天文台尖沙咀總部錄得36.7度，打破2017年8月錄得的36.6度，成為1884年以來最高氣溫紀錄。在其後5分鐘內，氣溫再創新高，達36.8度。

8月9日截至下午1時20分各區錄得的最高氣溫，其中天文台尖沙咀總部達36.8度，為自1884年有紀錄以來，天文台尖沙咀總部最高紀錄。（天文台圖片）

市區有兩區錄得37度以上，為黃大仙及跑馬地，在截至下午1時20分，分別高至37.2度及37.6度，黃大仙其後在2時前升至37.8度，而跑馬地也升至38度。

新界區以上水最熱，在截至下午1時20分，錄得38.4度，元朗公園升至37.6度，將軍澳升至37.2度，葵涌也達37度。

天文台尖沙咀總部8月9日上午8時開始持續上升，至下午1時多升至36.9度，創自1884年有紀錄以來最高氣溫。(天文台圖片)

8月9日截至下午1時20分各區錄得的最高氣溫，其中天文台尖沙咀總部達36.8度，為自1884年有紀錄以來，天文台尖沙咀總部最高紀錄。（天文台圖片）

8月9日截至下午2時10分各區錄得的最高氣溫，其中天文台尖沙咀總部達36.8度，多區高逾37度。（天文台圖片）

上水下午升至39.8度 為全港設置自動氣象站以來最高紀錄

到下午2時25分，天文台尖沙咀總部錄得36.9度，紀錄再次推高。在約3時20分，上水自動氣象站錄得最高氣溫39.8度，是天文台自1980年代設置自動氣象站以來在香港境內錄得的最高紀錄。

截至下午3時半，跑馬地氣溫升至38.2度，為市區最熱；多區也再爆升至37度以上，當中元朗公園升至37.9度、大隴升至37.8度、將軍澳達37.6度、打鼓嶺升至37.5度。

上水自動氣象站資料顯示，8月9日氣溫由上午7時起上升，至下午約3時20分升至39.8度，是天文台自1980年代設置自動氣象站以來在香港境內錄得的最高紀錄。(天文台圖片)

▼2026年8月8日 天文台尖沙咀總部錄34.7度暫創全年新高▼



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天文台資料顯示，首20位最高氣溫年份中的第一（2017年）、第二（2015年）及其中兩個第三位（1900及1990年），都是在8月份錄得。連同今日新紀錄，即首四個最熱氣溫年份，只巿五年都在8月錄得。

首20位最高氣溫年份。(天文台圖片)

首20位8月份最高氣溫年份。(天文台圖片)

白海豚將移入內陸 西南氣流頂上 延續高溫天氣

天文台表示，熱帶氣旋白海豚會在未來一兩日橫過浙江，移入內陸。受其外圍下沉氣流影響，華南天氣仍會極端酷熱，高溫亦會觸發雷雨。預料一股西南氣流會在本周中期影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在本週後期為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多，高溫天氣略為緩解。

明天的天氣：大致天晴 日間極端酷熱

九天天氣預報顯示，明日（10日，星期一）吹西至西北風4級，初時高地5級，大致天晴。周二（11日）吹西至西南風3至4級，大致天晴，但稍後局部地區有驟雨。天文台料兩日均日間極端酷熱，市區氣溫介乎29至35度。

天文台8月9日上午11時半更新九天天氣預報，料本周初極端酷熱，其後日子也多數達33度的酷熱水平。（天文台圖片）

周三起稍為降溫 一連七日市區最高2至33度

九天天氣預報顯示，星期三（12日）將稍為降溫，但市區氣溫在其後七日，最高仍達32至33度，最炎熱至酷熱水平。

天文台預測周三（12日）至周五（14日）吹西南風4級，周三氣溫介乎28至33度，周四及周五介乎27至33度；周三及周四部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，周五大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

天文台8月9日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介27至35度。（天文台圖片）

天文台8月9日上午11時半更新九天天氣預報，料未來相對濕度最高介乎85%至95%。（天文台圖片）

天文台指高空擾動會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多，高溫天氣略為緩解。預測周六（15日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區有雷暴，日間短暫時間有陽光；下周日（16日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。兩日市區氣溫介乎27至32度。

到下周一（17日）吹西至西北風2至3級，下周二（18日）吹微風2級；兩日均日間酷熱，氣溫介乎27至33度，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。