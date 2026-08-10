碧瑤灣斬人有片｜保安倒地險捱斬　同事衝前阻止　網民大讚英勇

港島域多利道550號碧瑤灣今早（10日）發生揮刀斬人案，一名女傭、一名男保安員及一隻貓受傷，警方當場拘捕涉案男疑犯。社交平台流傳一段影片，拍攝到疑兇持刀追趕保安的過程，多人嚇得拔足狂跑，其後一名保安不慎跌倒，疑兇更欲上前施襲，其同事目睹立即上前阻隔，並以手勢試圖安撫，疑兇見狀退開。《香港01》另獲得讀者影片，可見有途經的外籍婦人被刺中背部並跌倒，疑兇企圖追砍之際，幸得一名非裔男子伸腳推開及一名保安持掃把隔開。



有網民看過網傳影片後，均大讚保安員英勇救人，「終於見到一個英勇嘅保安」、「同事跌落地，夠膽上嚟幫手嗰個其實好值得尊敬，對方攞住把刀㗎喎，好多人有咁遠走咁遠啦」、「同事好勇！」、「呢位同事值得嘉許」、「呢個膊頭有花嘅保安，做得好好，喺無任何保護裝備下，叫到嗰一下唔好拮落去，再用雙手叫個揸刀嘅冷靜，救返佢同事」。



社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、手持一把的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人。

社交平台Threads上有網民上載一段影片，拍攝到一名赤裸上身、赤腳、手持一把刀的男子突然加速跑上斜，奔向外籍途人，再掉頭靠近一名戴太陽眼鏡的屋苑保安。保安被逼至停車場入口牆邊，持刀男一度舉刀；保安不慎倒地，但仍積極爭取空間，蹬腿阻止持刀男靠近。其他保安員見狀上前嘗試以手勢安撫持刀男，但效果不彰，雙方其後進入停車場入口。

涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離。（讀者提供）

《香港01》獲得讀者提供的片段，拍攝到涉案男子手持一把利刀，與一名屋苑男保安在馬路上對峙。其間保安緩慢退後，與持刀男保持距離，但對方亦步亦趨跟上。持刀男一度接近男保安，但被其後到場的保安員出聲喝止。三名到場保安包圍持刀男後跟隨他的步伐移動，其間有小巴駛至準備落客被保安驅離，有途經上址的外籍途人見狀亦掉頭離開現場。

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另一段讀者提供片段（點擊此連結看影片）顯示，持刀男一度在馬路徘徊，一名婦人剛好經過，持刀男欲上前攻擊，婦人緩緩後退，保安員亦大喊：「Don’t move！（不要動）」惟持刀男不聽勸諭，反而舉刀步步逼近婦人，婦人驚慌走出馬路閃避，持刀男隨即手起刀落刺向婦人的背部，婦人嚇得拔腿狂奔，持刀男窮追不捨。惟婦人跑過對面馬路後不慎摔倒在地，持刀男上前欲再斬，一名非裔男子立即衝上前伸腳踢開持刀男，另一名保安員亦及時拿住掃把隔開二人，持刀男才沒有再度攻擊。

現場遺下涉案利刀，刀上染有少量血漬。（翁鈺輝攝）