退休教師入假冒群組學投資　以為人人賺錢　6星期被騙$360萬積蓄

警方在Facebook專頁「守網者」發文，指過去一周共接獲逾100宗投資騙案，總損失金額逾 $1.5億元。其中一名受害人是退休教師，誤入股票投資分享群組，以為群組成員「人人有錢賺」，但實則「個個都是騙徒」，結果慘被騙去$360萬積蓄。



「守網者」稱，近日一名退休教師在社交媒體 Instagram 見到虛假投資廣告，點擊連結後被轉至 WhatsApp「股票投資分享群組」。一名自稱「股票投資專家」的騙徒隨即誘使受害人下載假冒的「投資平台 App」及在該平台開設帳戶進行投資。

（警方Facebook專頁「CyberDefender 守網者」圖片）

受害人初時半信半疑，但眼見群組內多名自稱「成功獲利學員」的騙徒紛紛展示豐厚回報，遂放下戒心。受害人於6個星期內按假冒平台客戶服務的指示，先後十多次轉賬至多個不同的個人銀行戶口。

直至帳面顯示股價飆升近倍，受害人決定全數沽出股票，但發現無法提取資金，假冒客服更以繳交「保證金」為由，要求受害人再次轉賬，此時受害人才驚覺受騙，最終損失逾 $360 萬。

「守網者」提醒巿民，騙徒會以虛假的投資機遇，再聯同群組成員吹噓豐厚回報，誤導受害人以為騙徒專業可信。巿民切記任何投資均有風險，聲稱穩賺、保證高回報或要求將資金轉入個人銀行戶口的投資平台，極可能是騙局。

守網者提醒市民：

切勿輕信聲稱「高回報零風險」的投資廣告

切勿下載來源不明的投資APP

切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口

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