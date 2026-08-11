雀鳥誤闖屯門健身室遭驅趕死亡　健身室發道歉啟事：清潔工已停職

有網民今日（11日）上午於社交平台發文表示，在一所健身室運動期間，目擊一隻小鳥誤闖臀部訓練區（Glutes Zone）。豈料約半小時後，現場一名「清潔叔叔」竟以毛巾粗暴地將雀仔打死，目擊者直擊過程，並在帖文中痛呼：「點解！」



事發後，「24/7 FITNESS 屯門第五分店」使用其官方帳號，於同日晚上在有關帖文留言區，貼出一張「道歉啟事」。該啟事證實事件今日發生，並承認是一宗「令人痛心的遺憾事件」，又指他們與外判清潔公司均深感內疚。聲明指出，外判公司已暫停有關職員相關職務。又指健身室及外判清潔公司，將與本地動保組織聯絡，制定野生動物誤入室內的標準處理指引。



健身室。（網上相片）

涉事的24/7 FITNESS屯門第五分店位於大興花園。據帖文中目擊者指出，當時清潔叔叔突然走到照鏡區域，手持毛巾不斷「fing」（甩），隨後「雀仔俾佢拎起（好似掉咗入垃圾桶）」。事件在網上發酵，有網民感到憤怒大斥「首先唔講佢唔識處理雀鳥屍體，活生生嘅雀打死係殘酷虐待動物」、「 一隻麻雀仔都容不下」，又建議目擊者報警。

24/7FITNESS屯門第五分店其後在帖文下留言，張貼道歉啟事聲明，指雀仔誤入會所範圍，現場外判清潔同事在情急慌亂、且缺乏相關指引下，採取了錯誤的驅趕手法，導致雀仔不幸死亡。會所與外判清潔公司均深感內疚，向大眾致以最深切的歉意。承認雙方在突發事件應變機制、前線培訓及指引上均有不足，「絕不推卸責任。」

24/7 FITNESS 發聲明道歉，涉事員工已停職。（網上圖片）

聲明又提及，會所理解涉事同事初衷是履行職責，但目前外判公司已暫停其相關職務。同時將聯同外判公司提供心理輔導，協助其面對壓力。聲明亦包含即時的改善方案，包括與本地動保組織聯絡，制定野生動物誤入室內的標準處理指引；往後若再遇動物誤入，將即時封鎖相關區域，並交由漁護署或動物保護團體到場處理。

聲明中直言，會坦然接受公眾的所有批評，並承諾深刻汲取這次沉痛教訓，全力提升動物保護意識與管理水平。

根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，任何人如故意干擾、取走、傷害野生雀鳥、鳥巢或鳥蛋即屬違法，最高可被判罰款港幣10萬元及監禁1年。