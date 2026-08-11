水邊圍邨停電｜復電12小時後一度再停電　居民忍受30度高溫狂呻

元朗水邊圍邨18小時內兩次大停電。昨日（本周二/8月11日）凌晨4時許，水邊圍邨7樓大廈中，僅康水樓一幢維持電力供應，居民在睡夢中熱醒，中電經搶修後，當日上午10時45分為所有受影響客戶恢復電力，將調查事故原因。但到了同晚大約10時49分，警方接報指，水邊圍邨多幢大廈再度停電，消防同晚10時30分起接獲元朗區有3宗困𨋢報告。去到同晚大約11時，大廈陸續復電。



許多網民在社交媒體「悲報」，慨嘆「又停電」、「唔怪得岩先個冷氣都唔凍」、「天橋都無電」，更有人指再次「又係得康水樓冇事」。



中電回覆查詢時表示，昨晚約10時31分，水邊圍邨的臨時電纜線路懷疑因供電不穩，一度影響邨內約2,200名客戶的電力供應。經即時搶修及遙距復電後，於30分鐘內為所有受影響客戶恢復供電。中電會繼續與相關政府部門及地區人士保持緊密聯繫，為客戶提供適切支援，並已派員在現場通宵留守，隨時候命，以應對突發情況，確保供電穩定。就昨晨發生的電力事故，初步調查懷疑電纜故障與第三方干擾有關，中電會繼續跟進。



▼8月11日晚上停電復電情況▼



有網民指再次「又係得康水樓冇事」。（Threads@ruo99688圖片）

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區議員莊展銘（中）、袁敏兒（左）及李啟立（右）到場了解情況。（陳永武攝）

就現場所見，全邨恢復供電，中電工程人員仍然在場工作。

區議員莊展銘、袁敏兒及李啟立到場了解情況，當中莊展銘指出，昨晚10時40分接獲居民求助，當他們抵達現場時，盈水樓和泉水樓仍未有電，直到同晚11時02左右，全邨局部復電，原因有待中電公布；袁敏兒亦指，自己前往盈水樓老人院了解老人家情況，消防到場處理困𨋢個案，幸無人受傷，她希望中電保證水邊圍邨不再發生停電事故；李啟立表示繼續關注事件，社區會堂仍然開放，提醒市民如有需要，可到社區會堂。

當晚11時10分，天文文台錄到元朗公園有30.5度高溫。（天文台）

▼8月11日凌晨和早上停電情況▼

