01消息｜高齡司機體檢方案有變　65歲「一年一檢」改「五年兩檢」

高齡商用車司機收緊體檢的方案，提出三年未有下文。原本建議體檢門檻由70歲收緊至65歲，改為「一年一檢」，惟立法時間表多番延誤。《香港01》獲悉體檢方案有變數，在的士業界反對之下口風放軟。消息指，初步雖然維持建議商用車司機65歲起要體檢，但打消了「一年一檢」的念頭，改為通過體檢可申請續牌三年，換言之68歲要再次體檢，倘通過可再申請續牌兩年，即改「五年兩檢」，直至年滿70歲才「一年一檢」。方案預料今年下半年提交立法建議。



收緊高齡商用車司機體檢多次延期

近年香港發生多宗涉及高齡商用車司機的交通意外，今年五月牛頭角一名70歲司機駕駛的士落斜時，懷疑失控剷上行人路，兩名途人死亡。現時70歲或以上的商用車司機必須身體檢查才可續領駕駛執照，可選擇一年期牌照或三年期牌照。

政府2023年建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》，收緊高齡商用車司機續牌要求，年滿65歲商用車司機，需要身體檢查「一年一檢」方可申請續牌。當局亦建議增加體檢要求，商用車司機需要接受「視力」、「視野」、「聽力」等測試。不過，立法時間表多番延誤。原本計劃2024年下半年立法，之後又改為2026年首季立法，目標第二季落實，最新改為今年下半年提交立法建議。

的士小巴業界憂「一年一檢」加劇人手流失

三年間，的士及小巴業界多次表明對建議有憂慮，形容不少逾70歲的的士司機仍然健康，擔心收緊要求後，部分半退休狀態的健康年長司機會退休，加劇人手流失。

《香港01》獲悉，政府有意再修改商用車司機體檢方案。初步雖然維持建議商用車司機65歲起要體檢，但打消了「一年一檢」的念頭，改為通過體檢可申請續牌三年，換言之68歲要再次體檢，倘通過可再申請續牌兩年；直至年滿70歲「一年一檢」。政府目標在明年中落實修例。立法會交通事務委員會將於下周五（17日）的會議上討論相關事宜。

議員：65歲司機可申續牌3年太長 倡審視體檢相隔時間

有關注高齡司機駕駛安全的議員認為，體檢可及時提醒65歲或以上的司機，注意身體變化，藉此減少交通安全隱患。該人認為當局做法「實事求事」，可回應業界擔心體檢太繁複的憂慮。不過，有議員認為，司機65歲完成首次體檢後，可申請續牌三年是相隔太久，建議當局重新審視體檢的間隔時間。

周國強歡迎放寛體檢方案 相信人手流失「無咁嚴重」

的士小巴商總會理事、智慧出行聯合商會主席周國強表示，暫未聽聞體檢方案有變數。但若消息屬實，業界對此表示歡迎，相信人手流失情況「會無咁嚴重」。被問及會否希望政府進一步放寛體檢安排，他指政府事前做了不少研究工作，業界難以要求當局不採取任何行動，但「最重要唔好咁影響我哋司機」。

他又指，由於不少年輕人投身駕駛網約車，的士業界出現斷層，現時半數司機為50至60歲，故涉及年長司機的交通意外比例較高。他強調，不少港人即使年紀漸長，身體仍十分健康。

田北辰籲強制退休年齡 提防體檢機構得過且過

實政圓桌召集人田北辰表示，政府一定要考慮強制退休年齡，「條線劃喺邊可以坐低傾」，指明白強制退休會帶來其他實務問題，「但依家講緊係人命，其他配套問題應該用其他方法解決，而唔係斬腳趾避沙蟲。」他又說，要提防負責體檢的機構不認真檢查，「如果司機通過咗測試，但喺一年內發生嚴重意外，究竟係佢測試嘅時候已經有問題、負責評估嘅人得過且過？定係測試之後身體真係轉變得咁快？」

翻查資料，收緊高齡司機體檢的立法時間表曾經多番延誤。政府早於2013年已著手檢討司機體檢要求，惟事隔十年才正式公布方案。當局原定於2024年下半年立法，其後又推遲數次。