再有工人高空工作無安全帶　直擊錦上路公屋地盤工赤膊天面行走

再有地盤工人於未做好安全措施下高空工作。繼早前《香港01》收到讀者報料，揭發古洞北發展區一個公屋地盤，有工人在沒有戴妥安全帶和無設置獨立救生繩下高空工作後，再有同類狀況。錦上路6號一公屋地盤，亦被指有工人無安全措施下高空工作。記者一連兩日到現場視察，發現有搭棚工人赤膊上身，只戴上安全帽，在沒有佩戴任何安全帶的情況下，在天面工作和隨意走動，狀甚危險。



房屋署回覆《香港01》時確認，有關地盤為元朗錦上路6號第一及第二期公營房屋項目，現正進行上蓋工程。署方接獲查詢後，已即時責成承建商改善高空工作的安全，並進行全面的地盤安全檢查。



記者一連兩日（8月13及14日）到地盤視察，發現有搭棚工人赤膊上身，在沒有任何佩戴安全帶的情況下在天面工作和隨意走動（紅圈示）；其中一人雖有扣上安全繩，但卻扣在棚架上（藍圈示）。（蔡正邦攝）

《香港01》早前接獲讀者報料稱，錦上路6號一公屋地盤，有工人無安全措施下高空工作。從讀者提供相片可見，兩名工人身上疑沒有配戴安全帶；即使是穿上而被衫褲遮蓋，也沒有扣在獨立救生繩或其他繫固點。

兩名工人身上沒有安全帶等設備連在繫固點上。（讀者提供）

《香港01》記者一連兩日到涉事地盤視察，前日（13日）發現工人雖有扣上安全繩，但卻扣在棚架上，並不安全。昨日（14日）記者再到地盤時，驚見在可看到的4名搭棚工人當中，有工人赤膊上身，身上沒有配戴任何安全帶，僅得安全帽，隨意在十多層樓高的天面走動，非常危險。

另一名工人雖然穿上降傘式安全帶，但安全繩卻扣在棚架上；而另外兩名工人同樣有穿上降傘式安全帶，但未見有扣在獨立救生繩或其他繫固點。

房署署已向承建商發警告 勞工處跟進

房屋署回覆《香港01》稱，接獲查詢後已即時責成承建商改善高空工作的安全，並進行全面的地盤安全檢查。承建商亦已立即暫停相關高空工作，並會加強地盤安全管理措施及加大培訓和教育力度，以提高地盤人員的安全意識。此外，房委會亦會聯同承建商加強巡查地盤，確保安全措施有效地實施。

房屋署已向承建商發出警告，並要求提交詳細的調查報告及進行必要的改善措施，署方必定會嚴肅跟進事件，根據調查結果，反映於承建商表現評分制及對承建商採取適當的處分。根據記錄，工程自2024年10月展開以來，曾發生4宗輕微工業意外。

勞工處則回覆稱已知悉及會跟進事件，若發現有人違反職業安全及健康法例，該處會依法處理。

8月14日記者目擊4名工人在天面工作，其中一人雖有扣上安全繩，但卻扣在棚架上。（蔡正邦攝）

現場為錦上路6號一公屋地盤，有工人在天面工作。（蔡正邦攝）

建造業總工會：安全帶繩子不能扣在棚架 需扣在獨立、固定之處

香港建造業總工會理事長周思傑接受《香港01》電話訪問表示，工人應該將安全帶扣在一個獨立固定的地方，而該處一定要穩固，他直言：「你扣在棚架上是完全唔合規格，是無用，非常危險。」

周提到，如工人沒有戴帶安全帶、沒有將繩扣在獨立固定的地方，甚至扣錯位置，地盤管理公司在巡查時若發現相關情況，應該立即制止工人。此外，他再重申地盤管理公司應為工人設立高於施工位置的「U型工字架」作為繫固點，讓工人扣上安全帶，惟從現場相片可見，未有看到該裝置。

他解釋，「U型工字架」或獨立加建繫固裝置，在業界並不普及，因為時間及金錢成本較高，令地盤管理者甚少安裝相關設備，周形容「係忽視我哋工人嘅施工安全」。

香港建造業總工會理事長周思傑提醒，工人應該將安全帶扣在一個獨立固定的地方，該處一定要穩固，而非棚架上。（資料圖片）

周思傑希望政府當局應加緊巡邏，利用無人機有巡視地盤天面施工，並且需要果斷檢控。其次，工程承建商應加強地盤管理。他亦提醒工友，不要因為在樓面工作就看似「腳踏實地」，在高空工作時有部分位置是「無遮無掩」，當不慎失足或失平衡，恐會從高處墮下。

周嘆指，有時即使工人已配戴安全帶，但無奈地盤沒有提供繫固點，認為「已經係最差嘅情況下做足」，地盤管理者有責任提供安全工作環境予工人。他呼籲工友「應該有一個底線」，如果發現地盤環境不安全，可以為保護自己選擇發聲或不開工。不過，周明白工人立場被動，即使工人敢發聲，亦會擔心影響日後是否會獲派工作。

工業傷亡權益會倡當局加強無人機巡視 日後或如地盤禁煙般嚴厲處理

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文看畢從相片後指，工人未有安全帶扣上繫穩點上，只扣在棚架並不理想，只是「有好過無」，但未能做到「高掛低用」；加上竹棚受物料所限，未必能夠成為一個安全的繫穩點，當工人跌下來時，竹枝有機會連同都脫落或折斷。她建議地盤可利用已有的天秤作伸縮式防墮器，行內俗稱「沙拉卜」（SALA Block），工人扣上後即使墮下，也能緩衝。

蕭提醒地盤管理人員、安全主任及管工，都有責任去監管地盤安全。她又提醒工友，當工作環境危險時，必定要提出需要有地方扣安全帶，如仍無改善或考慮暫停工作。

蕭倩文同樣建議當局加強用無人機巡視地盤，發現問題應警告，甚至發告票。她以地盤禁煙為例，可以在地盤管理者及工友解釋不了為何不扣安全帶的情況下，以嚴厲手段處理。她希望長遠可以透過安全教育，讓地盤各持份者建立安全意識，減少意外發生。