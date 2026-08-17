元朗狗咬狗｜如遭大狗襲擊　訓犬師：見衝埋嚟即抱起愛犬轉身走

元朗YOHO大狗咬死小狗事件，警方調查後得悉，涉事大型犬隻懷疑在20分鐘之內，咬死兩頭小犬，然而警方至今仍未尋獲涉事大型犬主人。大型犬被警方捕獲，交由漁護署處理。



假如飼主放狗時，遇到上述情況應該怎樣應付？犬隻行為顧問及訓犬師Eddie Choi接受《香港01》電話訪問，他坦言，若如今次事出突然，很多時都未能有效拯救；但「預防」是最佳辦法。他指，首先盡量避開大狗：「佢哋一咬分分鐘過百磅力，一咬就斷頸」，就算主人有拖繩，亦未必能立即控制得住。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

Eddie指出，主人如見到大型狗突然衝向愛犬，應立即抱起愛犬及轉身用背部對住巨犬，再馬上逃走。因為如狗隻發狂時，有機會撲上來，如不立刻轉身，仍然有機會傷及愛犬。

但萬一如今次事件般，愛犬已經被咬住，在網上片段中，途人淋水、弄出響聲甚至「篤」巨犬臀部，試圖分散巨犬的注意力、或令牠受驚而放口等，Eddie坦言因為巨犬腎上腺素已很高昂，故這些方法效果甚低。

Eddie表示，如果愛犬不幸被巨犬咬住，狗主可立即脫下衣服、外套或毛巾等，用以遮掩巨犬的眼睛，並按住其身體，嘗試令牠冷靜下來，再找一些東西令巨犬放口。但此舉伴隨住一個風險，就是有機會巨犬改咬細狗主人，故須特別小心。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）