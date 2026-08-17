元朗狗咬狗｜漁護署：涉事大狗有晶片有狗牌　或向畜養人提檢控

元朗YOHO大狗咬死小狗事件，警方調查後得悉，涉事大型犬隻懷疑在20分鐘之內，咬死兩頭小犬，然而警方至今仍未尋獲涉事大型犬主人。大型犬被警方捕獲，交由漁護署處理。



漁農自然護理署回覆《香港01》查詢指，署方今日（17日）下午接獲警方轉介一宗，懷疑狗隻咬傷其他狗隻的個案，隨即派員前往元朗一商場調查，並將涉事狗隻帶回該署轄下的動物管理中心。經檢查後，該狗隻植有晶片，並領有有效狗牌。漁護署人員會根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，並會就事件進行調查，如有足夠證據，會提出檢控。



網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

漁護署提醒狗隻畜養人，必須時刻對其狗隻作出適當管束，包括用狗帶穩妥牽引大型狗隻。以免對其他人或動物造成滋擾或傷害。

根據《狂犬病條例》（第421章）第23條，狗隻在公眾地方時或在其他地方而按常理可預料狗隻會遊蕩至公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制。任何人士如違反上述法例，可被判處罰款1萬元。

此外，根據《危險狗隻規例》（第167D章）第9條規定，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方，須以長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引。任何人士如違反有關規定，可被判處罰款2.5萬元及監禁3個月。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）