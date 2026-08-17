元朗狗咬狗｜體重逾20公斤屬大型狗隻　公眾地方必須繫狗繩牽引

元朗YOHO今午（17日）大狗咬死小狗恐怖事件。涉事重達60公斤的大型犬，懷疑在20分鐘之內，接連咬死兩頭小犬，然而警方至今仍未尋獲涉事大型犬主人。據了解，該隻長約1.5米、高約1米，重達60公斤的大型犬，當時只有頸帶，但沒有狗繩、沒有口罩。



根據《危險狗隻條例》，體重達20公斤或以上的「大型狗隻」於公眾地方時，必須時刻被人用一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引著；或須被人用一條長度不超逾1.5米的狗帶，以不會對公眾及動物的安全、以及該狗隻的福利構成危險的方式，穩妥地縛在固定物體。



有男子上前制止咬狗的大型犬但無果。（小紅書圖片）

根據漁農自然護理署的大型狗隻管理指引，署方建議大型狗隻若出現攻擊性行為，會對傷者造成嚴重的傷害，就必須從小開始正確訓練狗隻，以確保能妥善控制牠，和使牠回應主人的指令。

另外，如狗隻由他人照顧，例如家庭傭工，應確保溜狗的人有足夠體能以狗帶穩妥地牽引狗隻，及能妥善控制和管理狗隻。此外，亦應確保自己在帶大型狗隻外出散步時，有足夠體能以狗帶穩妥地牽引狗隻及能妥善控制和管理狗隻。因為不少大型狗隻傷人或其他動物的個案，都是因帶狗者未有足夠體力控制狗隻，無法阻止狗隻不當行為而做成的。

如主人希望與大型狗隻做運動時，理應選擇一個人流較少的、合適的地方做運動，以避免滋擾他人；如大型狗隻出現攻擊性行為，除了採取以上措施外，亦可考慮替狗隻戴上口罩，但當天氣炎熱時使用口罩，就應格外留意狗隻狀況；而在郊野公園範圍內，「大型狗隻」於有效的管制下可豁免被狗帶牽引。

根據危險狗隻規例(第167D章)第9條規定了「大型狗隻」的管制，任何人士如違反這條規例，一經定罪，可被罰款$25,000及監禁3個月。

曾出手制止大狗無果的遊客，事後在網上發文，可見他拍攝到警員追趕大狗的經過。（小紅書圖片)

涉事影片迅即在網上廣傳，可見一隻白色小狗，遭一隻懷疑未有繫上狗繩的啡色大型犬隻不斷狂咬頸部，身體放軟披血，奄奄一息。現場有多名途人駐足圍觀，有男子出手阻止，惜無功而還制止無果。片中亦可見，一人跪地以雙手掩面痛哭，需旁人拍肩安慰。另一段影片可見，有約6至7名警員用屏風隔板圍封涉事啡色大型狗隻，以防牠逃離現場。該隻長約1.5米、高約1米，重達60公斤的大型犬被警方捕獲，交由漁護署處理，當時牠只有頸帶，但沒有狗繩、沒有口罩。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（小紅書）

其中出手拉住狗隻的男子，事後在網上發文憶述事件。該名網名「紅豆使者」的男子，指自己是片段中拉著大狗的男生。他稱，自己與表弟表妹同行赴港，為一名普通的赴港遊客。

他續指：「這隻大狗在商場門口把小狗咬了，有個帥哥看到第一時間上去幫忙。這隻狗體型實在是太大了，力氣也非常大。」由於第一個「帥哥」報警，於是他與其表弟立即接手拉著大狗：「其實我拉著他的時候，心裡還是很擔心他回扭過頭咬我的，他的力氣非常大而且特別臭...不過小狗還是被他咬死了」。他事後亦拍了一條僅一兩秒的短片，可見有警員手持圓盾追趕大狗。