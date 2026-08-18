有片｜屯門簡約公屋地盤爆違規疑雲　工人夜間高空擲物釀噪音

屯門一個簡約公屋地盤爆出疑違規施工爭議。昨晚（17日）網上瘋傳一段短片，顯示位於屯門欣寶路的簡約公屋地盤，在夜間時份疑有工人在高層走廊位置，將疑似竹枝等長條狀物件直接從高空拋下低處，現場同時不斷傳出疑似使用切割機的刺耳噪音。



影片隨即引發熱議，不少網民質疑工人違規施工，留言直斥離譜「黐Ｘ線公司」、質疑「安全主任睇唔睇到」，亦有網民推測，工人選擇在深夜進行相關操作，很可能是為了退避監管「佢哋（工人）就係專登等安全佬（安全主任）收咗工先至咁樣掉。」



涉事影片在昨日（17日）晚上6時許上傳到社交平台，片中可見至少兩人站在一棟簡約公屋的高層及中高層的走廊位置，之後多次直接從該處將疑似竹枝的條狀物擲往地面。當時該建築物仍掛有棚網。《香港01》正向涉事承建商查詢。

片中可見至少兩人在站在一棟簡約公屋的高層及中高層的走廊位置，之後多次直接從該處將疑似竹枝的條狀物擲往地面。當時該建築物仍掛有棚網。（cyh_5_／Threads）

片中可見至少兩人在站在一棟簡約公屋的高層及中高層的走廊位置，之後多次直接從該處將疑似竹枝的條狀物擲往地面。當時該建築物仍掛有棚網。（cyh_5_／Threads）

片中可見至少兩人在站在一棟簡約公屋的高層及中高層的走廊位置，之後多次直接從該處將疑似竹枝的條狀物擲往地面。當時該建築物仍掛有棚網。（cyh_5_／Threads）

片中可見至少兩人在站在一棟簡約公屋的高層及中高層的走廊位置，之後多次直接從該處將疑似竹枝的條狀物擲往地面。當時該建築物仍掛有棚網。（cyh_5_／Threads）

翻查記錄，屯門欣寶路簡約公屋地盤由承建商「安保—俊和聯營」負責。今年6月8日，屯門欣寶路（第54區）地盤內一名男工人懷疑從約40米高處墮下，陷入昏迷，最終不治。警方將案件列工業意外。

勞工處曾向涉事承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內進行所有外牆工作，直至處方信納承建商已採取適當措施消除有關危害，才可復工。

今年6月8日，屯門欣寶路（第54區）地盤內一名男工人懷疑從約40米高處墮下，送院搶救後不治。（黃學潤攝）

今年6月，安達臣道首置盤被揭發有工人在拆除棚架時，將拆下的竹枝從高空直接擲往低處。當時港九搭棚同敬工會理事長何炳德受訪，直指工人從高空擲下竹枝是「絕對違規」，更屬高空擲物，「直情可以報警㗎！」。

何炳德指出，擲下竹枝除可能會掟傷其他人外，若竹枝擊中棚架較低位置，亦可能影響結構造成危險；正確做法應該安排工人以「人傳人」形式將竹枝傳到樓下，或將竹枝送到樓宇內部，再用升降機或樓梯運走。

何炳德直斥「飛竹」違反勞工法例，與高空擲物沒分別。（資料圖片）

根據《建築地盤（安全）規例》（第59I章）第49條規例，建築地盤的承建商及任何直接控制建築工程的承建商，須採取所需的預防措施，以保護工人免受墮下物料所傷，包括不得將棚架物料從高處擲下、傾倒或投下；及在切實可行範圍內，利用起重機械或起重裝置以安全的方式妥善地將棚架物料卸下。如上述的方式並不切實可行，承建商便須採取所有合理步驟，防止工人遭墮下物擊中。任何承建商如違反有關規例，一經定罪，可處罰款40萬元。勞工處的《竹棚架工作安全守則》第6.2節已列明拆卸竹棚架的相關安全措施及事宜。