有片｜安達臣道首置盤拆棚工高空擲下竹枝　工會：絕對違規可報警

去年捲入貪污案、被揭樓宇缺少鋼筋的長實安達臣道港人首置盤地盤，再有工序涉嫌違規。《香港01》接獲讀者提供影片，顯示該地盤有工人在拆除棚架時，將拆下的竹枝從高空直接擲往低處。港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受《香港01》電話訪問，直指工人從高空擲下竹枝是「絕對違規」，更屬高空擲物，「直情可以報警㗎！」



何炳德指出，擲下竹枝除可能會掟傷其他人外，若竹枝擊中棚架較低位置，亦可能影響結構造成危險；正確做法應該安排工人以「人傳人」形式將竹枝傳到樓下，或將竹枝送到樓宇內部，再用升降機或樓梯運走。長實子公司「博藝投資有限公司」回覆《香港01》查詢表示，得知有拆棚公司工人違規工作，已即時勒令承建商立刻停止並改正。勞工處則回覆指，已派員到涉事工作地點調查，若有足夠證據顯示持責者有違反相關規例，定會依法處理。



長實安達臣道港人首置盤地盤，有工人涉嫌違規，從高空直接將拆下的棚架竹枝擲往地面。（讀者提供影片截圖）

涉事影片據知在6月9日下午約3時拍攝。片中可見數名工人站在離地最少7層的棚架上搬動竹枝，之後多次直接從該處將竹枝擲往地面。當時棚架上仍掛有破爛的棚網，涉事樓宇對開仍有機器運作。部分被擲下的竹枝卡在棚架較低層位置。

長實安達臣道港人首置盤地盤，有工人涉嫌違規，從高空直接將拆下的棚架竹枝擲往地面。（讀者提供影片截圖）

港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受《香港01》訪問時表示，影片中工人的做法「絕對違規」，他指不論根據法例、建造業的守則，或施工方案、程序等，都不可由高空將物料或竹件直接拋到地面，否則便屬高空擲物，「直情可以報警㗎」；過去業內亦「好少人咁大膽咁樣做，我覺得呢個真係太大膽喇！」。

他指出，從高空直接擲下竹枝，除了可能擊傷他人外，竹枝亦可能「飛出街」或跌到其他地方，甚至可能「打爛」棚架較低位置的結構，導致「喺棚上面嘅工人亦都有危險」。

長實安達臣道港人首置盤地盤，有工人涉嫌違規，從高空直接將拆下的棚架竹枝擲往地面。有被擲下的竹枝卡在棚架較低位置。（讀者提供影片截圖）

何炳德強調，拆棚是高度危險的工作，要聘請合資格人士、如持有建造業議會「大工牌」的工人負責。在拆棚前需要先進行風險評估，「由頭到尾」檢查棚架是否穩固，並每2米設立一條獨立救生繩。之後要清除放在棚架上的雜物，例如其他工人遺下的工具或油漆等，亦要除去棚上的棚網、帆布或鋅鐵等物品。之後要再次檢查棚架結構及連牆器（俗稱「拉掹」）是否穩固，以確保拆棚時，餘下的棚架可承受工人的重量或施加的力量。

長實安達臣道港人首置盤地盤，有工人涉嫌違規，從高空直接將拆下的棚架竹枝擲往地面。當時涉事樓宇對開仍有其他機械正在運作（紅圈示）。（讀者提供影片截圖）

何續說，拆棚時應「由上而下、由內往外」，逐層先拆去最貼近大廈外牆的內棚、斜棚或密竹工作台，再拆外面的大棚；每拆低一層時會遇到連牆器，不能一次過提早拆走所有連牆器，而是要有序逐層由上而下拆走。

至於拆下的竹枝，何炳德指出，如有足夠人手，應安排工人逐個以「人傳人」方式，從高處傳到地面；若人手不足，或樓層太高，則應先做一個「架步」暫存竹枝，綁穩後以天秤或機械吊運到地面；亦可將竹枝運到樓宇內部，再經樓梯或升降機運到樓下。但無論如何「都唔可以揼，揼落嚟一定係違法嘅」。

他認為除要提醒工人遵守安全規定外，地盤管理人員、管工及安全主任，都不應容許工人做出違規行為。

何炳德直斥「飛竹」違反勞工法例，與高空擲物沒分別。（資料圖片）

長實子公司「博藝投資有限公司」回覆《香港01》查詢表示，得知有拆棚公司工人違規工作，已即時勒令承建商立刻停止並作出改正。博藝強調一向高度重視地盤安全，並會一貫如常督促承建商，所有工作必須於遵守法規及指引之下進行。

勞工處則回覆《香港01》查詢稱，處方已派員到涉事的工作地點調查，若有足夠證據顯示持責者有違反相關規例的情況，定會依法處理

該處指出，處方負責執行《職業安全及健康條例》（第509章）、《工廠及工業經營條例》（第59章）及其附屬規例，以保障僱員的職業安全及健康。根據《建築地盤（安全）規例》（第59I章）第49條規例，建築地盤的承建商及任何直接控制建築工程的承建商，須採取所需的預防措施，以保護工人免受墮下物料所傷，包括不得將棚架物料從高處擲下、傾倒或投下；及在切實可行範圍內，利用起重機械或起重裝置以安全的方式妥善地將棚架物料卸下。如上述的方式並不切實可行，承建商便須採取所有合理步驟，防止工人遭墮下物擊中。任何承建商如違反有關規例，一經定罪，可處罰款40萬元。勞工處的《竹棚架工作安全守則》第6.2節已列明拆卸竹棚架的相關安全措施及事宜。