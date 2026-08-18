屯門簡約公屋高空擲物｜建築署：承建商禁涉事工人開工　已報警

網上瘋傳影片，顯示屯門欣寶路簡約公屋地盤有工人疑於夜間，將長條狀物件從高空直接擲向低處，現場同時不斷傳出疑似使用切割機的刺耳噪音。建築署回覆《香港01》查詢，表示高度關注事件；又指承建商已立即制止相關行為、及禁止涉事工人進入工地工作，並已就事件向警方報案。警方回覆稱，事件中沒有任何人受傷或財物損毀，列作「雜項事件」。



片中可見至少兩人站在一棟簡約公屋的高層及中高層走廊位置，多次直接從該處將疑似竹枝的條狀物擲往地面。（cyh_5_／Threads）

建築署表示，昨晚（17日）留意到社交媒體上有片段顯示，屯門欣寶路簡約公屋工地懷疑有人高空擲物後，已即時聯絡承建商了解情況，並了解有個別分判商的工人，在清理垃圾時沒有遵從安全工作指引要求；在欣寶路工地第三座中高層，擅自採用未經批准的作業方式，從高處棄置廢料。事件中沒有工人受傷或結構損毀。承建商已立即制止相關行為及禁止涉事工人進入工地工作，並已就事件向警方報案。

該署稱高度關注有關違規事件，必定會嚴肅跟進，並協助相關執法部門調查。署方已立即向總承建商發出警告信，並會將其表現反映在季度報告中、及因應情況作出合適處分；亦已責成承建商深入調查事件及提交報告，並立即檢討轄下地盤作業情況，加強監督巡查及所有分判商和工人的管理及安全教育，包括要求所有分判商及其工人重新接受有關處理建築廢料、工地整理及安全的訓練。

建築署強調，所有該署負責的建築工程合約內，已訂明承建商須遵守《建築地盤（安全）規例》及特定規範處理地盤建築廢料。署方及顧問團隊的駐地盤人員，會主動加強巡查轄下所有地盤，指導承建商必須按指引處理建築廢料。

屯門欣寶路簡約公屋項目，提供約5,600個單位，預計於2026年第三季落成。涉事影片於昨日（17日）上傳到社交平台，片中可見至少兩人站在一棟簡約公屋的高層及中高層的走廊位置，多次直接從該處將疑似竹枝的條狀物擲往地面。當時該建築物仍掛有棚網。勞工處回覆《香港01》查詢表示，已展開調查，如發現有人違反職業安全及健康法例，定會依法處理。

警方表示，於8月18日凌晨接獲報案，指8月17日晚上屯門欣寶路簡約公屋地盤懷疑有物品從高處墮下。有關地點並不涉及公眾地方，事件中沒有任何人受傷或財物損毀，列作「雜項事件」。

地盤位於屯門欣寶路，為建築署一個簡約公屋項目，由承建商「安保—俊和聯營」負責。（資料圖片/黃學潤攝）

翻查紀錄，屯門欣寶路簡約公屋地盤由承建商「安保—俊和聯營」負責。今年6月8日，屯門欣寶路（第54區）地盤內一名男工人懷疑從約40米高處墮下，陷入昏迷，最終不治。警方將案件列工業意外。勞工處曾向涉事承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內進行所有外牆工作，直至處方信納承建商已採取適當措施消除有關危害，才可復工。

勞工處確認今年6月初曾向涉事地盤發出「暫時停工通知書」，停止承建商在該地盤內進行所有外牆工作。其後，承建商已採取適當的安全措施並消除有關危害，因此該處較早前已撤銷相關的「暫時停工通知書」。