元朗狗咬狗｜漁護署檢控大狗52歲男狗主　明日提堂

元朗YOHO周一（17日）發生一宗恐怖「狗咬狗」案件，重逾50公斤的西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在20分鐘內接連咬死兩隻小狗。漁農自然護理署今晚（19日）公布，署方今日根據《危險狗隻規例》（第167D章），控告一名52歲男子沒有妥善管控大型狗隻，並正跟進根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章）加控其他控罪。



拉里約5歲大，是一頭西班牙獒犬。（毛守救援提供圖片）

漁護署表示，案中男子涉嫌在今年7月和8月期間，至少兩次未有按照法例要求在公眾地方穩妥地牽引其狗隻，而該狗隻分別襲擊3隻狗，導致一隻狗在7月10日受傷，及兩隻狗在8月17日死亡。案件將於明日（20日）在屯門裁判法院提堂。

該署指出，涉事狗隻正在漁護署轄下動物管理中心接受觀察。涉案男子已簽署同意書，將狗隻的管養權交予漁護署。該署會為該狗隻作性情評估，以決定合適的處理方式。

《香港01》記者今日（19日）尋獲涉事狗主位於元朗區的住所。其鄰居對拉里的感受則大相逕庭，有人稱拉里「好惡」、「會跳起吠、撲起上嚟」；亦有人指拉里僅間中才吠「一兩聲」，伍先生的另一隻細狗「反而嘈啲」。

單位其中一角鐵絲網爛了，疑是拉里偷走的位置。（黃學潤攝）

毛守救援Kent較早前接受《香港01》訪問時指，狗主昨日聯絡毛守救援求助，指被要求到元朗警署，當時有漁護署人員在場，勸他簽棄養書，狗隻會交由漁護署處理。惟狗主簽署後，始得悉此舉會令拉里有可能被人道毀滅，大感後悔。Kent稱狗主今日會向漁護署要求取消棄養。

毛守救援Kent引述狗主稱，拉里性格溫馴，卻被多次棄養。（毛守救援提供圖片）

事發在8月17日下午3時許，警方接獲兩人報案，指一隻狗在元朗元龍街先後襲擊他們的狗。警員趕至，一度持盾追趕和用壁報板圍住大狗，最終由漁護署人員控制大狗。經初步調查，該兩隻被襲的狗隻被證實死亡。案件列「狗咬」，已交由漁護署跟進。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）

漁護署稱十分重視今次事件，並會與律政司緊密合作，做好調查和檢控工作。根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。

漁護署強調，按現行法例，所有狗隻畜養人或任何促使、任由或准許該狗隻出現在公眾地方的人，必須以帶牽引或以其他方式控制狗隻，不可對其他人或動物造成滋擾或傷害。大型狗隻（體重20公斤或以上）更必須以長度不超過2米的狗帶牽引。漁護署已加強狗隻牌照巡查，並針對違規行為嚴正執法，以保障動物健康及公眾安全，畜養人切勿心存僥倖。

漁護署會繼續聯同動物福利機構加強教育帶狗人士的管束責任，並提供犬隻訓練課程，教授犬隻的行為問題和訓練技巧。署方亦正檢視現行罰則的阻嚇力是否足以打擊畜養人不負責任的行為。