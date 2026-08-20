2歲女二級燒傷｜疑遭淥傷流血膿發高燒　母斥其印傭：大話冚大話

昨日（19日）一名2歲女童懷疑被外傭虐待，手部離奇燙傷，皮膚脫落，達到嚴重二級燒傷。女童母親亦在社交平台發文控訴，指該名印傭帶女兒入洗手間，出來時女兒手部已經受傷，同時亦發現女兒額頭有瘀痕。警方接報調查後，拘捕一名30歲印傭，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。



《香港01》記者今日（20日）到醫院接觸到女童母親胡小姐。她怒斥印傭毫無人性：「呢個唔係人嘅行為，佢真係好無性囉！」又指她大話冚大話。經歷此事後，明言日後絕不會再聘請外傭。胡小姐指出，女兒目前傷勢嚴重，每天都要清洗傷口，並需接受植皮手術。自事發至今，女兒手部不斷流出血水與膿液，染滿床單；手部皮膚更剝落「冇晒皮，淨係得啲肉」，留院期間更一度因感染而發高燒。胡小姐強調必定會就事件追究到底。



胡小姐指出，女兒目前傷勢嚴重，每天都要清洗傷口，並需接受植皮手術。自事發至今，女兒手部不斷流出血水與膿液，染滿床單。（胡小姐提供圖片）

涉事女童母親胡小姐今日接受訪問時表示，當日（19日）於下午2時30分外出，隨後於3時18分收到印傭的WhatsApp通知，聲稱在開爐煮麵時，她到洗手間如廁；之後女童便自行爬高，再扯跌麵煲導致燙傷手部。

最終由居住樓下的友人，將其女兒送院治理。胡小姐續稱，當時人在荔枝角，收到訊息後，亦立即趕往天水圍醫院。抵達醫院後，她質問印傭事件詳情，但發現她淡定、不屑地坐在急症室一言不發：「佢嘅反應係好冷靜嘅，話好擔心個小朋友都冇嘅」。

直到被警方拘捕後，印傭才解釋當時她想去洗手間，所以將其女兒一同帶入；又指女童自己爬高扭開水龍頭便燙傷。胡小姐就質疑，女兒身高僅78厘米，根本無法掂到洗手盆或花灑開關。

隨後，有人又向警方改變說法，指生怕兩名小朋友打架，才在洗手盆開水給女童玩耍，但尚未試水溫，女童便將手部插入水中。

胡小姐就反駁，一個兩歲的小朋友，碰到熱水理應立即縮開：「一個兩歲嘅小朋友，掂到咁熱嘅水、焫手，即刻縮啦！嗰個傷勢絕對唔係一秒嘅事囉。」

女童母親稱，印傭淡定、不屑地坐在急症室一言不發，完全不擔心女童狀況。（胡小姐提供圖片）

胡小姐直言，傷口明顯是被浸過一段時間，印傭前言不對後語：「基本上係夾硬撳落去，佢（印傭）由頭到尾一個大話冚一個大話。」她其後又翻查閉路電視紀錄，發現下午2時30分至4時，印傭根本沒有開爐煮食。

同時亦拍到2時52分，她帶同女兒進入無法安裝鏡頭的浴室。胡小姐續稱，至2時58分，外傭抱著「爆喊」的女兒步出，當時她雙手已經通紅。但外傭步出浴室後，第一時間竟是開雪櫃取冰，隨後躲入自己房間關門，直至3時18分才通知她。

胡小姐表示，女兒目前傷勢嚴重，每天要洗傷口，另外雙手皮膚剝落，血水與膿液不斷流出「啲血水不斷流、不斷流，流到成張床單都係，係冇停過嘅，同埋流嗰啲膿出嚟；隻手全部都係紅色，係冇晒皮，淨係得啲肉。」

她續指，目前已安排敷上羊胎以減輕洗傷口的劇痛，並因雙手屬經常活動部位，需會同多科醫生評估後續的植皮手術。女兒更於留院期間因傷口感染而引發高燒。她又指，除燙傷之外，女兒額頭中間及角落有大片黑色瘀傷，現已進行腦部掃描等待結果；下體更發現明顯的指甲刮痕，而家中負責替兒女洗澡的只有該名外傭。

胡小姐稱，涉事外傭年約30歲，曾於台灣工作，受僱僅四個月，剛還清欠款。胡早前翻查閉路電段，發現有人早有異樣，例如會用叉強行將食物塞入兒女口中逼他們進食；當兒子大嗌時，外傭會發脾氣掟物件。胡小姐續指，約一個月前兒子頭曾出現與女童現時位置相同的嚴重腫傷，惟當時印傭推說是兒子自己撞倒。

此外，印傭又會假裝聽不懂廣東話，但之後又會用廣東話向其子女說話，另外又經常達不到要求「就算用Google翻譯畀佢睇，佢都做唔到我想要求嘅嘢，但我做嘅嘢好簡單咋喎，起身、拖地、洗衫、餵奶換片，寫埋張紙貼喺雪櫃嗰度，寫埋時間，幾點做乜、幾點做乜，都做唔到。」

胡小姐直言對印傭並不差，因4個月以來的生活用品，都由她付錢「佢四個月以來嘅生活用品，係應該佢自己畀錢嘅，全部都我買畀佢嘅。我唔明白點解佢要咁樣對我兩個小朋友囉。」她又表示，經過此事後，未來絕對不會再聘請外傭；又斥就算要報復都不應虐待小朋友「就算你要報復嘅話，都係應該要報復落我哋大人度，或者你報復落我啲寵物度，我都冇咁嬲呀，你報復個兩歲嘅、咁得意嘅小朋友。」胡小姐明言會追究到底「呢個真係唔係一個人嘅行為囉！一定會追究到底。」

女童母親胡小姐接受傳媒訪問時直言涉事印傭毫無人性「呢個唔係人嘅行為，佢真係好無性囉！」。（林振華攝）

警方指，昨日（19日）接獲一名男子報案，指在元朗蝦尾新村路一村屋內，發現其兩歲女兒手部被熱水燙傷，懷疑曾遭不恰當對待。警員接報到場後，同日在元朗區以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕一名30歲外籍女子。該名女童清醒被送往屯門醫院治理，現正留院觀察。

被捕女子將被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於明日（21日）在屯門裁判法院提堂。案件交由元朗警區刑事調查隊繼續跟進。