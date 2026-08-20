2歲女童手部二級燒傷｜港媽指其大話連篇 警列虐兒拘捕外傭

兒童燙傷｜昨日(8月19日)，港媽在Threads發文控訴家中印傭涉嫌虐兒並附上數張女童燙傷圖片。她指2歲女兒傷勢嚴重「現時亦未知會唔會活動能力有問題，亦都一定會留有疤痕，雙手完全不能郁動！」，現時已送院求醫且確定是二級燒傷，額頭更有明顯瘀傷，懷疑是印傭虐兒所致。而警亦列虐兒將印傭拘捕，事件正在調查。



兩歲女童手部二級燒傷 港媽指外傭大話連篇

事件在昨日(8月19日)由女童母親在社交平台 Threads 上揭發，女童母親放出女童燙傷後的圖片以及家中CCTV照片，並指外傭大話連篇，前後原因有異，懷疑說謊掩飾真相。

按帖文描述，女童母親指與丈夫屬雙職家庭，所以有聘請外傭到家中照顧小朋友。而涉事外傭在今年3月30日入職，至今入屋四個月，剛好她的債務在這個月份已經還清，不知道是否想「博炒」獲取一個月金錢而傷害小朋友。

女童母親表示，昨日下午收到印傭通知，指女兒手部燙傷。惟她查看傷勢時，發現手部傷口平整且泛紅得平均，懷疑並非意外造成。其後，她查看CCTV，發現印傭帶女兒進入洗手間，而離開洗手間時女兒手部已經變紅。

說法一：指女童伸手接觸煲而造成燙傷

片段顯示，在下午2時58分，印傭帶小朋友從洗手間離開後，即時從冰箱取冰入房，其後僱主(女童母親)在下午3時18分才收到印傭通知。不過，印傭訊息指，下午3時18分她正在煮食時，女童伸手接觸煲而造成燙傷，更指她當刻是去了洗手間。惟CCTV片段證實，印傭並未有煮食。

說法二：指女童玩水而燙傷

其後，警察到場向印傭查詢後，印傭又以其他藉口掩飾真相。這次，她指帶小朋友到洗手間，而她在如廁期間小朋友玩水而燙傷。惟女童母親指，小朋友身高78cm，未夠高自行開水龍頭。她指印傭多次用不同籍口以圖混淆視聽，面對警察調查時仍隱暪真相。

女童母親：不希望有下一位受害者

「小朋友傷勢好嚴重，現時亦未知會唔會活動能力有問題，亦都一定會留有疤痕，雙手完全不能郁動！」女童母親指女童傷勢嚴重，望事件得到真相且政府介入處理，同時希望不要再有下一個受害者。

印傭最新說法：試水溫前 女童已將手放入洗手盆

據了解，涉事印傭最新說法指，抱女童入洗手間是為了防止她跟3歲哥哥玩耍而受傷。而她打算在洗手盆放暖水讓女童玩耍，惟測試水溫前，女童已急忙將手放到洗手盆內致燙傷大叫，其後她便通知僱主有關事件。

警方現時以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪將涉事30歲印傭拘捕，並交由元朗警區刑事調查隊第九隊負責調查。

兒童燙傷急救「5步驟」！牢記「沖、脫、泡、蓋、送」

若兒童不幸發生燙傷，請家長謹記以下五個步驟，盡量將傷害降到最低！

沖：持續沖冷水15至30分鐘

脫：在水中小心脫去或剪開傷處附近的衣物，但若衣物已黏著皮膚，切勿強行撕扯

泡：繼續以冷水浸泡傷口30分鐘，持續降溫

蓋：使用乾淨的紗布、布單或衣物覆蓋燙傷處，避免細菌感染

送：儘速送醫就醫