打鼓嶺狗咬死人｜狗酒店負責人遭唐狗襲1分鐘　頭頸雙臂現撕裂傷

打鼓嶺今日（20日）發生懷疑狗隻襲擊人類致死案件。一名「狗酒店」及犬隻訓練中心的33歲女負責人，被發現倒斃上址地面草地，身上有懷疑狗隻咬噬傷痕。警方經翻查閉路電視後，發現女事主在狗舍旁草地餵飼一頭寄養唐狗，將其帶回狗舍狗籠，但狗隻不肯返入籠並反抗，突然襲擊女事主，過程歷時1分鐘，其間女事主被咬頸、膊頭約10秒。



雙方糾纏在一起，女事主亦不斷掙扎，但未能脫身，其後人犬一同離開狗舍，而女事主最終被發現伏屍草地。她身上多處傷痕，包括頭、下顎、頸部及雙臂，有不程度撕裂痕跡及動物咬痕，死因有待剖屍確認。漁護署事後已將涉事狗隻帶走。



打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（王譯揚攝）

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤向傳媒交代案情指，今日下午4時12分，一名女子在坪洋村110號屋內一草地上，失去知覺。警方及救護到場發現女子，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，女子經檢查後證實於現場死亡。

陳指，現場為一間持牌寵物酒店及犬隻訓練中心，於2026年1月起營業。警方翻查閉路電視，發現女事主於下午2時許，在草地餵完一頭唐狗後，打算把牠放入旁邊狗籠,，但狗隻不願返入籠中並襲擊死者，雙方發生糾纏。閉路電視片段最後拍得死者及唐狗，離開狗舍前往草地；狗舍與發現屍體的草地相鄰。當時除了涉嫌施襲的唐狗外，旁邊另外有6隻狗，但均已入籠。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

警方透露，女死者為一名33歲本地女子，為酒店持牌人。她被發現時頭，下顎、頸及 雙臂，都有不同程度撕裂及動物咬痕。而她遇襲前為清醒狀態；涉事唐狗1歲，雄性，約1.5米長、1米高，30公斤重。於今年8月11日由狗義工帶到上址寄養，希望等待有心人領養。

法醫、愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事唐狗稍後會由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。

他續指，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」

本周五（21日）凌晨約2時，遺體由仵工移走。（李家傑攝）

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