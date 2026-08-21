打鼓嶺狗殺人｜狗舍標榜過萬呎空間　聲稱「10年犬隻訓練經驗」

打鼓嶺昨日（20日）發生懷疑狗隻襲擊人類致死案件。一名「狗酒店」及犬隻訓練中心的33歲女持牌人餵狗期間，遭寄養唐狗襲擊，其後被發現倒斃於草地。警方同日在記者會上交代案情指出，上址今年1月開始營業，暫未發現女持牌人有和馴犬相關的專業資格。直至今日凌晨，警員在場通宵調查。



消息稱，該間「狗酒店」名為「Pawsgate 毛界限寵物酒店及犬隻訓練中心」 ，相信上址原本屬於其他動保機構，狗舍在社交平台標榜「過萬呎狗狗樂園」、「1000呎室內家居布置空間」、「4500呎大草地」、「各項訓練設施」和「3.5米x9米真泳池」，強調「專業訓練為核心，身心平衡為使命」提供犬隻寄宿訓練、犬隻社交課程、犬隻上門訓練、寵物寄宿日托等服務。管理員表示自己有「10年犬隻訓練經驗」、「20年動物義工經驗」，擁有超過200隻「狗狗學生」，「98％五星好評」。



涉事狗舍的社交平台帳號目前仍然保留多張狗隻照片，包括多犬等候寄養。

狗舍在社交平台標榜「過萬呎狗狗樂園」、「1000呎室內家居布置空間」、「4500呎大草地」、「各項訓練設施」和「3.5米x9米真泳池」。（Instagram圖片）

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤向傳媒交代案情指，今日下午4時12分，一名女子在坪洋村110號屋內一草地上，失去知覺。警方及救護到場發現女子，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，女子經檢查後證實於現場死亡。

警方仍在場調查。（李家傑攝）

陳指，現場為一間持牌寵物酒店及犬隻訓練中心，於2026年1月起營業。警方翻查閉路電視，發現女事主於昨午2時許，在草地餵完一頭唐狗後，打算把牠放入旁邊狗籠,，但狗隻不願返入籠中並襲擊死者，雙方發生糾纏。閉路電視片段最後拍得死者及唐狗，離開狗舍前往草地；狗舍與發現屍體的草地相鄰。當時除了涉嫌施襲的唐狗外，旁邊另外有6隻狗，但均已入籠。

打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（王譯揚攝）

警方透露，女死者為一名33歲本地女子，為為酒店持牌人。她被發現時頭，下顎、頸及 雙臂，都有不同程度撕裂及動物咬痕。而她遇襲前為清醒狀態；涉事唐狗1歲，雄性，約1.5米長、1米高，30公斤重。於今年8月11日由狗義工帶到上址寄養，希望等待有心人領養。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

法醫、愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事嘅唐狗稍後會由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。

他續指，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」

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