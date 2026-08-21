打鼓嶺狗咬死人｜原為停車場狗　義工自費暫置狗酒店　正安排領養

打鼓嶺坪洋村昨日（20日）發生懷疑狗隻襲擊人類致死案件。「狗酒店」及犬隻訓練中心的33歲女負責人，被發現倒斃上址對開草地，頭、下顎、頸部及雙臂，有不程度撕裂痕跡及動物咬痕。據了解，涉事狗隻本來是由停車場人士飼養，停車場結業後由狗義工接手，其後狗義工出錢將牠放在涉事的狗酒店生活，正安排領養。警方昨日在記者會上指，該狗隻於8月11日起入住上址。



而涉事狗隻目前正由漁護署看管。據了解，該狗隻的晶片顯示是混種唐狗，故警方根據晶片資料發布其初步資料。至於有網上流傳，該狗隻懷疑是美國惡霸犬或比特鬥牛㹴的混種，《香港01》現正向漁護署確認其混種品種。



根據現行《危險狗隻規例》（第167D章）（《規例》），比特鬥牛㹴（Pit Bull Terrier）及其混種狗隻被歸類為「格鬥狗隻」，受到極為嚴格的法律管制以保障公眾安全。該狗隻一律嚴禁進口或繁育，且在公眾地方必須時刻戴上口罩、使用不超過1.5米長的狗帶牽引並佩戴特定頸圈，狗主必須安排註冊獸醫為其格鬥狗隻進行絕育，並持有有效證明。

若涉事狗隻只是混種唐狗，並無比特鬥牛㹴血統，按其體重約30公斤計，則會被列入「大型犬隻」，根據《規例》第9條，在公眾地方只需使用不超逾2米的狗帶牽引即可，沒有強制要求配戴口罩。

涉事狗場今日（21日）重門深鎖。（黃學潤攝）

狗場位於打鼓嶺，有兩米高的圍欄，門外裝有閉路電視。（黃學潤攝）

狗場位於打鼓嶺，有兩米高的圍欄。（黃學潤攝）

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤向傳媒交代案情指，昨日下午4時12分，一名33歲女子在坪洋村110號屋內一草地上，失去知覺。警方及救護到場發現女子，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，女子經檢查後證實於現場死亡。

陳指，現場為一間持牌寵物酒店及犬隻訓練中心，於2026年1月起營業。警方翻查閉路電視，發現女事主於下午2時許，在草地餵完一頭混種唐狗後，打算把牠放入旁邊狗籠，但狗隻不願返入籠中並襲擊死者，雙方發生糾纏。閉路電視片段最後拍得死者及唐狗，離開狗舍前往草地；狗舍與發現屍體的草地相鄰。當時除了涉嫌施襲的唐狗外，旁邊另外有6隻狗，但均已入籠。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

警方透露，女死者為一名33歲本地女子，為酒店持牌人。她被發現時頭，下顎、頸及 雙臂，都有不同程度撕裂及動物咬痕。而她遇襲前為清醒狀態；涉事混種唐狗1歲，雄性，約1.5米長、1米高，30公斤重。於今年8月11日由狗義工帶到上址寄養，希望等待有心人領養。

法醫、愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事唐狗稍後會由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。

他續指，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」