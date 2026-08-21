打鼓嶺狗咬死人｜網傳混血鬥牛㹴「太陽」　義工曾嘆沒感受過溫暖

打鼓嶺坪洋村昨日（20日）發生狗隻襲擊人類致死案件。「狗酒店」及犬隻訓練中心的33歲女負責人Jojo身亡，頭、下顎、頸部及雙臂有不程度撕裂痕跡及動物咬痕，涉案狗隻被漁護署帶走觀察。漁護署今日（21日）開記者會時被傳媒追問事件，署長黎堅明指，昨晚帶走狗隻至動物管理中心隔離觀察後，晶片顯示其品種是唐狗，大小及毛色或令人誤認，但獸醫評斷後相信牠非一般唐狗，有格鬥犬混血品種，有一定攻擊性，在法例下受嚴加監管。漁護署正調查狗隻來源及為何會被送到狗酒店。



網上昨日已流傳涉案狗隻名為「太陽」，有狗場領養圖片上指是混種美國惡霸犬（American Bully Mix），但亦有人觀其外貌懷疑是混種比特鬥牛㹴（Pit Bull Terrier Mix）。圖片上又指，牠年約1.5歲，雄性，未絕育，熱情愛玩、喜愛人類陪伴、超嗲，要學習禮儀和社交，適合無狗家庭或飼養經驗豐富的家庭。因該犬所住的停車場要收地，故要尋求領養家庭。動保組織「毛守救援」創辦人陸家捷亦透露，1年前曾在落馬洲路「一心停車場」見過太陽，牠負責看門口，當時年約半歲。他有從義工口中得知，今次涉案狗隻懷疑是「太陽」。



而綜合警方及消息人士的資料，涉案狗隻為雄性啡色混種狗，年約1歲及4個月大，身長1米、身高1.5米、體重30公斤，未絕育，身上已植入晶片顯示為唐狗。涉事狗隻本來是由落馬洲路「一心停車場」飼養的流浪狗，因4月停運而交由義工接手尋家。綜合資料來看，與「太陽」背景相當脗合。《香港01》正向漁護署核實。



混種比特鬥牛㹴或混種美國惡霸犬「太陽」。（Threads）

據了解，涉事狗隻本來是由落馬洲路「一心停車場」飼養的流浪狗，停車場在今年4月結業後由狗義工接手，其後狗義工輾轉安排暫住地點，最終出錢將牠於8月11日起，放在涉事的狗酒店生活，正安排領養。

混種比特鬥牛㹴或混種美國惡霸犬「太陽」。（Threads）

今年5月狗義工發文，為「太陽仔」尋找新主人。（Facebook圖片）

今年5月，另有狗義工在社交平台Facebook發文：「可以俾個機會太陽仔嗎？」文中指「太陽仔」由出世到兩歲被主人用條好短的鐵鏈綁住，「從來冇被善待過」，義工勸服主人放手而接手，但因為找不到暫託，只能義工出錢放在付費狗場生活。

發文又指，狗狗「由一條鏈轉去一個大啲嘅小房子（生活）」義工一星期探訪一次。「太陽仔從來都冇感受過人類嘅溫暖，大家可以俾個機會他嗎？太陽仔而家先係兩歲左右難道就要一輩子困喺入面嗎⋯」

據了解，狗隻晶片顯示是混種唐狗。（Facebook圖片）

貼文發出後，有網民留言查詢，但狗義工沒有更新狗隻的去向。

網上資料所見，美國惡霸犬與比特鬥牛㹴非同一品種。美國惡霸犬是由比特鬥牛犬、史特富郡梗為主的基因繁育而成的，牠們看起來較壯、較矮、臉寬，但性格穩定及親人。比特犬則偏高挑、肌肉乾淨線條明顯，最初是為了打鬥比賽而培育出來的犬種，因此擁有極強的爆發力、咬合力與耐力，若訓練得宜，也能夠溫馴聽話。

狗義工曾於今年5月發文為「太陽仔」覓新主人。「Facebook圖片」

根據現行《危險狗隻規例》（第167D章）（《規例》），比特鬥牛㹴（Pit Bull Terrier）及其混種狗隻被歸類為「格鬥狗隻」，受到極為嚴格的法律管制以保障公眾安全。該狗隻一律嚴禁進口或繁育，且在公眾地方必須時刻戴上口罩、使用不超過1.5米長的狗帶牽引並佩戴特定頸圈，狗主必須安排註冊獸醫為其格鬥狗隻進行絕育，並持有有效證明。

若涉事狗隻只是混種唐狗，並無比特鬥牛㹴血統，按其體重約30公斤計，則會被列入「大型犬隻」，根據《規例》第9條，在公眾地方只需使用不超逾2米的狗帶牽引即可，沒有強制要求配戴口罩。

狗場位於打鼓嶺，有兩米高的圍欄，門外裝有閉路電視。（黃學潤攝）

狗場位於打鼓嶺，有兩米高的圍欄。（黃學潤攝）

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤昨晚向傳媒交代案情指，昨午4時12分，一名33歲女子在坪洋村110號屋內一草地上，失去知覺。警方及救護到場發現女子，並在其身邊發現一隻徘徊唐狗，女子經檢查後證實於現場死亡。

陳指，現場為一間持牌寵物酒店及犬隻訓練中心，於2026年1月起營業。警方翻查閉路電視，發現女事主於下午2時許，在草地餵完一頭混種唐狗後，打算把牠放入旁邊狗籠，但狗隻不願返入籠中並襲擊死者，雙方發生糾纏。閉路電視片段最後拍得死者及唐狗，離開狗舍前往草地；狗舍與發現屍體的草地相鄰。當時除了涉嫌施襲的唐狗外，旁邊另外有6隻狗，但均已入籠。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

警方透露，女死者為一名33歲本地女子，為酒店持牌人。她被發現時頭，下顎、頸及 雙臂，都有不同程度撕裂及動物咬痕。而她遇襲前為清醒狀態；涉事混種唐狗1歲，雄性，約1.5米長、1米高，30公斤重。於今年8月11日由狗義工帶到上址寄養，希望等待有心人領養。

法醫、愛護動物協會、漁護署、勞工處均在現場協助調查。涉事唐狗稍後會由漁護署接走，作出進一步檢查、觀察。他續指，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」