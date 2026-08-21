26歲大專內地女生涉假冒官員　連呃4男女$270萬　警起回其中$80萬

警方葵青警區人員拘捕一名由內地來港讀書的26歲大專女生，揭發她在學期間被人招攬進行假冒官員騙案，今年5至8月先後向3男1女下手，涉款近270萬元。其中一名42歲男子除將88萬元畢生積蓄奉上，更兩度借貸共140萬元相約女疑犯交收。警員昨日（20日）即場人贓並獲，並起回第二次交收的80萬元現金。



警方起回80萬元騙款，並檢獲一張印有女疑犯樣貌的偽造警察委任證、一部電話及一部懷疑用作製作其他虛假文件的無線打印機。（梁偉權攝）

葵青警區重案組第二隊高級督察邵頌昕稱，本周二（8月18日）警方接獲一名29歲男子報案，指8月初接獲一個不明來電，對方訛稱為內地執法人員，指他涉及一宗內地的「洗黑錢」案件。

事主急於證明自己清白，聽從騙徒指示，不但每日透過電話匯報自己行蹤，更按騙徒要求單獨租住酒店，以隔絕事主同其他人的接觸。受害人其後根據騙徒指示，前往葵青區將自己10萬元積蓄，交予一名聲稱為內地執法人員的女子作為保證金。對方收款後即失去聯絡，事主驚覺受騙報警。

葵青警區刑事部接報後，透過銳眼計劃翻查大量閉路電視紀錄，成功鎖定女疑犯身份。昨日（20日）葵青警區情報組及葵涌分區特遣隊展開聯合行動，發現該名女疑犯於同日下午，在牛頭角區接觸另一名42歲男子，葵青警區人員即時上前截停相關人士。

調查顯示，該名42歲男子亦墮假冒官員電話騙案，早於8月14日按騙徒指示，將88萬元積蓄透過網上轉帳存入騙徒提供的銀行戶口；之後再依照騙徒要求，昨日上午將向財務公司借貸的60萬元現金，於牛頭角區交予女疑犯；下午又另外將向銀行借貸的80萬元現金，於同一地點交予女疑犯。事主向警員交出兩張由女疑犯提供、假冒內地法院名義發出的保證金收據。

警方隨即拘捕該名女疑犯，在其身上起回即場接收的80萬元騙款，並檢獲一張印有該女疑犯樣貌的偽造警察委任證、一部電話及一部懷疑用作製作其他虛假文件的無線打印機。該名女子涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」被捕。

警方經進一步調查，發現疑犯涉嫌與另外兩宗發生於今年5至8月的假冒官員電話騙案有關，涉及兩名45至54歲受害人，涉款30萬元。據悉，疑犯為內地人，26歲，去年開始來港修讀大專課程，讀書期間在網上被人招攬犯案；她現正被扣留調查。警方正翻查被捕人會否牽涉其他案件，案件交由葵青警區重案組第二隊跟進，不排除有更多人被捕。

警方呼籲，無論內地執法機關或本地執法人員，絕對不會向市民作出任何現金交收、轉賬或匯款的要求。同類型騙案中，騙徒會假扮調查人員出示虛假證件或文件，以博取信任。市民應加以核實及檢查，慎防受騙。如有市民懷疑自己曾遭受同類騙案或有任何疑問，可以致電防騙易熱線18222查詢。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，以欺騙手段取得財產屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。