19歲英籍男香港轉機擬赴倫敦　海關揭行李藏$820萬大麻花拉人

海關昨日（24日）在香港國際機場，偵破一宗行李藏毒的販毒案件。一名19歲英國籍過境男旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港，準備轉機前往英國倫敦。海關人員清關時，在其兩個行李箱內，檢獲64包共重約35公斤懷疑大麻花，遂把他拘捕。檢獲的懷疑大麻花估計市值約820萬元。



被捕男子已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。



一名19歲英國籍男子經香港轉機擬前往倫敦，海關在其行李搜出共35公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

一名19歲英國籍男子經香港轉機擬前往倫敦，海關在其行李搜出共35公斤懷疑大麻花。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。