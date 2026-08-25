機場劫金條｜21歲男大老山揸大膽車撞車被捕揭涉案　增至18人落網

機場三號停車場6月18日發生搶劫傷人案，一名36歲男子取車時，遭刀手斬傷手腳，劫去6條總值約700萬元金條。警方早前稱，截至6月22日共拘捕13人；今日（8月25日）再更新，指就案件拘捕多5人，即累計18人被捕。



最新被捕的5人當中，一名21歲姓陳男子於今日凌晨，在大老山隧道「揸大膽車」撞到另一私家車，警員到場在他身上檢獲可卡因、含依托咪酯的電子煙彈及吸毒工具，更揭發他遭通緝，當場將他拘捕。他將被暫控一項「串謀行劫」罪、一項「販運危險藥物」罪、一項「未獲授權而取用運輸工具」罪、一項「無牌駕駛」罪、一項「駕駛時沒有第三者保險」罪及一項「不小心駕駛」罪，案件將於明日（8月26日）上午於九龍城裁判法院提堂。

一名21歲姓陳男子在大老山隧道「揸大膽車」撞到另一私家車，涉多項罪名被捕，警方更揭發他涉及機場劫金條案及遭通緝。（Antony Tse／馬路的事 (即時交通資訊台)）

至於另外4名新被捕人，則於6月24日至7月29日期間落網，包括兩名本地男子，一名本地男童和一名本地女子（17至49歲）。他們已各被控一項「串謀行劫」罪，案件已於6月26至7月31日於沙田裁判法院提堂。

▼6月18日機場劫金條案▼

案發於6月18日凌晨零時30分，現場彎位遺下染血紙巾。