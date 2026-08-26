海關上水工廈搗走私藥物分裝倉　拘內地男女檢$1100萬壯陽抗癌藥

海關昨日（25日）在上水一個工廈單位，搗破一個走私藥劑製品的分裝及儲存倉庫，拘捕兩名持雙程證內地男女。行動中檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品，逾半為壯陽藥，亦有抗癌等藥物，當中大部分含有受管制的第一部毒藥。海關相信，走私分子利用涉案單位分裝藥劑製品後，會再將貨物走私到不同地方。



海關在上水一工廈單位，搗破一個走私藥劑製品分裝及儲存倉庫，檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品。（梁偉權攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，近期海關留意到社會對受管制藥劑製品需求殷切，故自8月上旬起，展開連串調查，鎖定一個位於上水的工廈單位，懷疑與同走私藥劑製品有關。

關員昨日採取行動，搗破該個分裝及儲存走私受管制藥物的倉庫，搜出逾40萬件懷疑受管制藥劑製品，市值逾1,100萬元；大多藥品相信來自南亞，但確實源頭仍有待進一步調查。當中逾六成為壯陽藥；亦有抗癌藥等其他藥劑製品。大部分檢獲的貨物，包裝上均標示含有第一部毒藥成分。由於相關藥物的進出口和儲存，均受法例監管，故海關相信走私分子為逃避相關法規，鋌而走險犯案。

海關在上水一工廈單位，搗破一個走私藥劑製品分裝及儲存倉庫，檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品，當中逾半為壯陽藥。（梁偉權攝）

涉案貨倉內亦發現大量紙皮箱和膠紙等分裝工具。海關估計，不法分子在該處分裝相關藥劑製品後，會將貨物走私到不同地方。不過胡雪兒稱，行動已由源頭堵截相關受管制藥劑製品，相信並無藥劑製品流出市面。

人員當場拘捕一名56歲收貨女子，及一名報稱為雜工的51歲男子。兩人均持雙程證來港。胡雪兒表示，正調查案件背後是否有集團經營，以及該名男子在案中的參與程度。

海關在上水一工廈單位，搗破一個走私藥劑製品分裝及儲存倉庫，檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品及大量分裝工具。（梁偉權攝）

衛生署藥物辦公室風險管理及行動科高級藥劑師陳漢華表示，是次海關檢獲的大部分藥物，包括壯陽藥，均屬香港法例第138章《藥劑業及毒藥條例》下的第一部毒藥和處方藥物，以及懷疑未經註冊的藥劑製品。這些藥品只可在醫生指示下服用；以及憑醫生處方，在註冊藥劑師監督下，於獲授權毒藥銷售商（藥房）的註冊處所出售。市民如果在未經醫生處方下，自行服用處方藥物，可能會帶來健康風險。

陳漢華指出，市民如在網上或其他非合法途徑，購買受管制藥物，除未經醫生評估個人健康狀況，亦難以確認藥物的正當來源，無法得知藥物在運輸過程中，儲存環境是否恰當，藥物安全、素質和效能均無法獲得保證。因此，衛生署強烈呼籲市民，為保障健康和生命，切勿購買或服用成分或來歷不明的藥物。

海關在上水一工廈單位，搗破一個走私藥劑製品分裝及儲存倉庫，檢獲市值逾1,100萬元的藥劑製品，包括抗癌藥。（梁偉權攝）

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市民透過任何途徑，包括網上銷售平台、即時通訊軟件或社交媒體，非法出售受《藥劑業及毒藥條例》管制的藥物，均需要負上刑責。非法售賣或者管有未經註冊的藥劑製品，以及第一部毒藥，均屬於刑事罪行，每項罪行一經定罪，最高罰款港幣10萬元及監禁兩年。

另外，根據《進出口條例》，任何人在沒有許可證下，進口或出口相關藥劑製品，即屬違法。一經定罪，最高可判罰款港幣50萬元及監禁兩年。海關呼籲市民切勿以身試法。

市民可透過海關24小時舉報熱線182 8080，或舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑走私活動。