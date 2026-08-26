海關消防葵涌搗流動非法油站　檢850公升汽油值$2.8萬　兩男被捕

海關聯同消防處於昨日（25日）晚上於葵涌進行反非法燃油行動，搗破一處流動非法加油站，檢獲共約850公升懷疑未完稅汽油，市值約2.8萬元，應課稅值約$5,200。行動中扣查兩輛涉案私家車，拘捕兩名男子。



海關聯同消防處人員在葵涌葵泰路搗破一個流動非法加油站，兩名被捕男子，分別為一名40歲內地男操作員，涉嫌經營該流動非法加油站；以及一名駕駛私家車到上址入油的31歲本地男司機，海關現場扣查全部兩車。案中不法份子將塑膠油缸放置私家車內作為掩飾。兩部門周一（24日）亦於葵涌展開同類型行動，搗破兩個「鬼油」站，是次行動為連日以來周區第二宗。

人員檢獲塑膠儲存缸、入油工具及涉事私家車。（海關圖片）

海關指出，由於本港汽油價格持續高企，導致不法分子有更大誘因販賣未完稅汽油圖利。涉案地點位於葵青路近青衣大橋橋底，案發時正值車流高峰，該類非法加油站又欠缺合規的防火設備及裝置，一旦發生意外後果堪虞。海關嚴厲譴責相關危害公眾安全的非法活動，表明對此等行為採取零容忍執法策略，並會繼續與消防處保持緊密合作，多管齊下打擊非法燃油活動。

海關呼籲，購買非法汽油屬於刑事罪行，不單會留有案底，而且非法汽油品質無保證，可能對汽車構成損害及影響行車安全，涉案車輛亦可能會被充公。根據《應課稅品條例》，載有未完稅汽油的車輛及相關工具均會被依法檢取並向法庭申請充公。任何人處理、管有、售賣或購買未完稅汽油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

此外，根據《危險品條例》等相關規例，過量儲存危險品及經營非法加油站，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。市民如發現懷疑非法加油活動，可致電海關24小時熱線182 8080或消防處熱線舉報。