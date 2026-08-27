apm打小朋友｜警出帖「幾嬲都好打人就唔啱」　籲情緒到要忍一忍

【apm打小朋友／apm摑女童／普通襲擊／在公眾地方打鬥】觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」昨午（26日）發生兩家庭爭執案。網上影片可見，一名老婦推撞及大力掌摑一名女童，女童被打至跌倒地上，觸發家長混戰。警方事後拘捕3人，包括男童的母親和外婆，以及遇襲女童的母親。事件中，4人受傷送院。



網傳事件起因，是案中兩名幼童互相推撞而起。《香港01》經進一步了解，消息指，事發時男童及5歲女童，在apm大堂的籃球玩樂設施玩耍期間，因搶籃球而爭執。事件驚動雙方家長，戰線「由細路變大人」。初步懷疑女童的34歲母親，首先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁隨即還手打女童母親。糾纏之間，梁婦再推撞及掌摑女童，導致女童右臉紅腫。惟不少網民認為，成年人絕不能將怒氣發洩在小童身上。



警方今日在社交平台Facebook，以「香港警察 Hong Kong Police」官方帳號發帖文，直言「無論有咩恩怨、幾嬲都好，打人就係唔啱 ！」又呼籲「情緒到嗰陣」，記住停一停、忍一忍。

警方在帖文中附上相關法律及刑責。其中「普通襲擊」最高可判囚1年；「襲擊致造成身體傷害」最高可判囚3年。而「意圖造成身體嚴重傷害」，更可判囚終身。

警方指出，暴力永遠解決不到問題，一時衝動只會令人誤觸法網，並要承擔相關法律責任。「遇事保持冷靜，理性處理！」

警方透過社交網站，呼籲「幾嬲都好，都要忍一忍」。(圖片來源：FB/香港警察 Hong Kong Police)