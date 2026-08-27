有片│apm阿婆掌摑到女童跌地！變3女混戰：唔好走　增至3女子被捕

無論有什麼爭執都不應使用暴力。本港社交平台Threads於8月26日瘋傳影片，指下午4時許觀塘apm大堂「SUMMER PLAYFEST」場地有阿婆推撞及大力掌摑1名女童，打到女童跌倒地上，隨後觸發混戰。警方介入調查，初步得悉事件疑涉兩名男女童爭玩遊戲設施所致，而被捕人士增至3人，分別是男童的母親和外婆，以及女童母親。事件中有4人受傷送院。



觀塘apm大堂有阿婆推撞及大力掌摑1名女童，打到女童跌倒地上，隨後觸發混戰。（Threads@one_mushroooom）

【影片直擊】觀塘apm阿婆掌摑小朋友觸發混戰

從影片看到，穿紅色上衣阿婆大力推撞1名女童，女童被嚇呆立當場，阿婆隨即再衝前大力掌摑女童，女童被打倒坐地上。



阿婆大力推撞及掌摑1名女童。（Threads@one_mushroooom）

阿婆大力推撞及掌摑1名女童。（Threads@one_mushroooom）

阿婆大力推撞及掌摑1名女童。（Threads@one_mushroooom）

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這時1名穿黑色上衣、疑似女童家長即時上前想對阿婆動手，另一名穿連身裙女子則推開黑衣女子。雙方激烈爭吵，連身裙女子一度抓住黑衣女子喝斥：「妳停喺度唔好走！」現場有人表示「報警」。

阿婆大力推撞及掌摑1名女童。（Threads@one_mushroooom）

警拘捕2女子涉襲擊罪

消息稱，事發時1名68歲姓梁老婦與其姓吳34歲女兒，帶同外孫仔一同到apm上址玩耍，其間外孫仔與1名5歲內地女童疑因使用遊戲設施時發生爭執，該名68歲老婦涉嫌掌摑5歲女童。女童的34歲姓徐母親亦內地來港，見到女兒被摑後激動上前理論，亦疑出手打傷男童的34歲母親。

事件引起網民熱議。（Threads@one_mushroooom）

警員接報到場調查，初步得悉男童母親左邊面有紅痕；5歲女童右臉紅腫，其母親則眼角紅腫。警方了解案情後拘捕68歲男童祖母及34歲女童母親，她們涉嫌「普通襲擊」及「襲擊致造成身體傷害」，所有傷者由救護車送往聯合醫院治療，案件現交由觀塘警區刑事調查隊跟進。警方隨後再拘捕男童母親，令被捕人士增至3人。

有人表示报警。（Threads@one_mushroooom）

網民批阿婆離譜 但籲勿跟車太貼

影片震撼網民，有人批評阿婆打小朋友離譜：

「打得好狠！」



「係未黐線！做乜打小朋友」



「打人嗰個一定犯咗法先！仲要係小朋友嚟」



不過亦有網民指不知事件起因，不宜「跟車太貼」：

「想知之前發生過咩事，所以阿婆先打細路」



「有無前傳？」



普通襲擊可監禁1年

在香港，推撞他人可能觸犯襲擊罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

（Threads@one_mushroooom）