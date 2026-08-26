有片｜觀塘apm阿婆掌摑推撞女童 疑兩童爭遊戲設施所致 警拘3女子

apm阿婆摑女童｜社交平台Threads今日（8月26日）瘋傳影片，影片紀錄了老婦掌摑及推撞女童，隨時引發混戰。事件發生在下午4時左右，觀塘apm大堂看到一名老婦推撞及大力掌摑1名女童，女童頓時呆若木雞，隨時更被打到跌倒地上，及後更觸發混戰。事件最新消息為，警方已介入調查並拘捕兩女子，初步得悉事件疑涉為兩小童因爭玩遊戲設施所致，而拘捕二人為男童的外婆、以及女童的母親，事件中有3人須送院。



網絡瘋傳影片 老婦掌摑女童隨即觸發混戰

社交平台Threads今日下午4時左右瘋傳影片，從片中可見，身穿紅色上衣的老婦推撞一名女童，女童目瞪口呆，及後更被推倒在地下。隨即女童的監護人(黑色上衣)見狀即時上前理論，過程中疑出手打傷男童的母親。影片留言中，亦有網民即時更新消息，並指下午4：54分已有警察到場了解事件。

警方消息：已拘2女子 包括男童的外婆及女童的母親

消息指，一名68歲姓梁老婦與其吳姓34歲女兒，帶同外孫兒到觀塘APM上址玩耍。期間，外孫兒與一名5歲女童，疑因為爭玩遊戲設施而發生爭執。隨後，該名老婦涉嫌掌摑5歲女童，女童徐姓母親見狀上前理論，期間疑出手打傷男童的34歲母親，最終演變成3人打鬥。

警方於下午4時44分接獲吳姓女子報案，指自己被人襲擊。警員接報到場調查後，拘捕34歲吳姓女子、68歲梁姓老婦及34歲徐姓女子，3人均涉嫌在公眾地方打鬥；梁婦另涉嫌「普通襲擊」。

事件中，吳姓女子面部疼痛及手部受傷；梁婦面部及臀部疼痛；徐姓女子面部受傷；5歲女童則面部紅腫。4人均清醒，被送往基督教聯合醫院治理。據了解，徐姓女子為女童母親，兩人來自內地，持雙程證到港。案件現交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。

相關法例：「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。

《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。