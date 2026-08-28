來港開多個傀儡銀行戶口　兩月洗黑錢$600萬　38歲內地男判囚40月

一名38歲內地男子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日（28日）在荃灣裁判法院（暫代區域法院）判刑，該名男子被裁定4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪罪名成立，被判囚40個月。法庭接納控方申請，將刑期加重約25%，以加強阻嚇。



被告涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益，被判囚40個月。（資料圖片/黃桂桂攝）

警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貨幣交易，清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」行動，共拘捕13人，包括上述被告。調查顯示，該名被捕男子來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。被捕男子涉嫌於2024年8月至9月期間，共清洗約600萬元的懷疑犯罪得益。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。