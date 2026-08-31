WhatsApp騎劫｜逆市飆升禍及親友　警拆解奪號手法　教你防騙四招

2026年首7個月，整體科技罪案按年下跌，但即時通訊軟件帳戶騎劫案，卻「逆市」飆升近1.5倍，且高達99%的案件涉及WhatsApp。騙徒利用帶有威嚇性字眼的釣魚短訊，例如「帳戶被投訴」、「帳戶違權會被凍結」等；或透過搜尋引擎「投毒」，將假WhatsApp網頁包裝為廣告，誘騙市民點擊入假網頁騙取驗證碼，令其乖乖交出帳戶權限，繼而染指受害人的通訊錄，向其親戚朋友埋手騙取金錢。警方拆解騙徒奪號手法，同時教路「防騙四招」，以免受害人連同親朋好友被「誅九族」騙財。



2026年首7個月，整體科技罪案雖然按年下跌，但即時通訊軟件帳戶騎劫案，卻「逆市」飆升近1.5倍，高達99%的案件涉及WhatsApp。（黃偉民攝）

騎劫WhatsApp帳戶激增 呃走$1.4億

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠稱，今年1月至7月，警方共錄得16,437宗科技罪案，較去年同期的19,080宗，減少2,643宗，跌幅為13.9%；損失金額約30.8億港元，較去年同期近36.4億元，減少約5.5億元，跌幅為15.2%。上半年整體科技罪案形勢平穩。

然而，即時通訊軟件帳戶騎劫案顯著上升，首7個月錄得2,020宗，較去年同期的795宗，增加1,225宗，升幅達154%；而損失金額約1.5億元，較去年同期約1.9億元，減少約4,410萬元，跌幅為22.7%。這2,020宗案件中，1,993宗涉及WhatsApp，佔整體案件99%；較去年同期的739宗，激增1,254宗，升幅高達169.7%；總損失金額則約1.4億元，較去年同期近1.9億元，減少約4,290萬元，跌幅22.7%。其他平台亦有零星個案，包括Telegram（11宗）、Facebook（6宗）；其餘則涉及其他軟件或平台。

今年首7個月共錄得1,993宗WhatsApp帳戶劫持案，較去年同期增加1,254宗，升幅高達169.7%；總損失金額約1.4億元，較去年同期減少約4,290萬元，跌幅22.7%。（黃偉民攝）

染指通訊錄親友 利用「信任」騙財

許綺惠續指，WhatsApp帳戶被劫持，普遍市民可能認為僅僅失去一個帳戶，但深入分析便會發現，失去帳戶的真正風險，在於騙徒藉此取得帳戶內的通訊錄及聯絡人資料，從而聯絡受害人的親友或工作夥伴。

因此，騙徒最常利用的正是親友之間的信任關係。在相關案件中，以家人或親戚關係進行詐騙的有886宗、以朋友關係進行詐騙的有705宗，合共1,591宗，佔整體案件高達80%。

逾2.7萬宗假WhatsApp短訊舉報 警與電訊商合作識別

此外，今年首7個月，警方「守網者」平台共收到超過2.7萬宗涉及假冒WhatsApp短訊的舉報；單計6月及7月兩個月，合共已有超過6,500宗，反映假冒WhatsApp的釣魚訊息仍於香港社會廣泛流傳。警方在收到該等舉報並經核實後，會將相關電話號碼及虛假網頁連結納入「守網者」資料庫，透過「防騙視伏器」的大數據系統，提醒市民防止受騙。

由於騙徒會透過中介短訊平台，大量發送假冒WhatsApp的短訊，警方亦與電訊商緊密合作，識別相關可疑短訊。今年內，警方已識別出189個與WhatsApp帳戶相關的詐騙短訊發送人名稱（Sender ID），並將該等有問題的發送人身份轉交香港各電訊商，以及時攔截及推送警示，保障市民。

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，大部分WhatsApp帳戶騎劫案件是由釣魚短訊（SMS）引起；另一種手法是透過瀏覽器搜尋引擎投毒（SEO Poisoning），將假冒的WhatsApp網站，包裝成廣告或贊助內容，令市民「中招」。（黃偉民攝）

發釣魚短訊或訊息 搜尋引擎「投毒」 誘點擊假網址

許警司提及，大部分WhatsApp帳戶騎劫案件，均由釣魚短訊（SMS）引起。騙徒通常會發送看似由WhatsApp官方發出的短訊，附上虛假網址誘導用戶登入，內容通常帶有催促性，例如「你的帳戶被人投訴、被舉報」、「你的帳戶違反了服務條款，將會被永久凍結」等驚嚇性字眼；亦會透過WhatsApp傳送訊息或致電，假冒WhatsApp安全中心發出警告，聲稱帳戶存在高風險、需要驗證等。無論是透過短訊還是傳訊息，目的都是營造一種非常緊急的情況，令受害人在沒有細心思考、倉猝的情況下點擊該連結。

另一種手法，是透過瀏覽器搜尋引擎「投毒」（SEO Poisoning） ，將假冒WhatsApp網站包裝成廣告或贊助內容，出現在市民的搜尋結果中，有些甚至「置頂」。如一不留神點擊了假連結，沒有仔細核對網址，便可能登入高度仿真的虛假WhatsApp網頁，其外觀與官方網站極相似，帶有WhatsApp的標誌；有些更會假冒WhatsApp安全中心或網頁版。

騙徒會要求受害人輸入WhatsApp發出的驗證碼或八位數的配對碼，也有可能要求掃描二維碼（QR Code），以完成裝置連結程序。此舉會令受害人以為自己正在進行身份驗證，但實際上騙徒已在背後竊取相關資料，利用另一裝置登入，騎劫受害人的WhatsApp。

網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興指出，騙徒手法層出不窮，市民應多加提防提高警覺。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興提醒，如有懷疑，使用「防騙視伏App」或致電18222求助，他亦教大家四點防騙建議：

1. 如收到涉及驗證碼、配對碼或QR Code短訊，務必「停一停，想一想」，這些資料等同你的帳戶鑰匙；

2. 不要單憑一個WhatsApp訊息判斷對方身份，必須進行核實（Fact Check），例如直接致電對方，透過Facebook 、Wechat、Instagram等其他途徑聯絡，或詢問只有雙方才知道的問題；

3. 轉帳前仔細核對收款人名稱，留意對方是否為陌生人或陌生公司；

4. 定期檢查WhatsApp的連結裝置，妥善管理社交媒體的私隱設定，切勿公開過多個人資料，以免不法傷子利用你的相片和聲音，製作AI偽造內容。

Meta亞太區產品公共政策總經理蔡錦文（Philip Chua）表示，WhatsApp已落實許多保護措施。其中Android用戶首次收到未知號碼的來電或訊息，畫面將會顯示更多資訊。另外，雙重認證亦已升級，除了六位數字PIN碼外，也支援字母與數字組合的密碼。（黃偉民攝）

受害人的一眾親朋好友「中招」，為免市民被「誅九族」，母公司Meta不但將舊功能升級，另外亦推出新功能。Meta亞太區產品公共政策總經理蔡錦文稱，Android用戶首次收到未知來電或訊息，會收到「背景資料卡」，顯示國家代碼等資訊；舊有的雙重認證、登入方法亦升級。

Meta已投入大量資源預防詐騙，在用戶受到影響之前，大規模移除潛在的垃圾訊息與欺詐帳戶。約75%的違規帳戶在接觸到真正合法的WhatsApp用戶之前，已經被Meta主動封鎖。此外，在過去一個月亦透過Meta推出安全工具包，至少八大保安功能保障帳號。

WhatsApp中的雙重認證（Two-Step Verification）升級，除六位數字PIN碼外，也支援字母與數字組合的密碼；此外，Passkeys功能允許用戶透過面部辨識或指紋，直接登入裝置與WhatsApp帳戶，減低不法分子截取一次性密碼（OTP）或透過釣魚手段入侵手機的機會。（Meta提供）