WhatsApp騎劫｜AI扮聲學打字　變父親上司經紀　有人買樓失百萬訂

警方一直嚴厲打擊釣魚短訊騙案，兩年內破獲5個「偽基站」，上月在將軍澳截獲一輛私家車，涉利用該設備干擾附近手機訊號，發送逾6,000條釣魚短訊，兩男被捕。



騙徒手法深思熟慮、度身訂造「大龍鳳」，騎劫通訊軟件帳號後，即會搜集受害人背景，模仿其語氣、文字風格甚至扮聲，化身不同角色博取信任。有買樓男被「律師」及「經紀」騙走過百萬訂金；亦有商人誤信「父親」轉走過千萬；而今年至今最大一宗案件，是一名投資公司財務經理，按「上司」指示安排機密投資項目股本，損失1,220萬元。



騙徒盜取WhatsApp帳號僅是詐騙行動的第一步，他們真正利用的是受害者與親戚、同事或商業夥伴之間的信任。（黃偉民攝）

騙徒不論金額大小 扮聲扮語氣模仿文字風格

網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興表示，騙徒盜取WhatsApp帳號，僅是詐騙行動的第一步，他們真正利用的是受害者與親戚、同事或商業夥伴之間的信任。黃續指，當騙徒取得帳號後，不會立即發送詐騙訊息，而是先分析帳號持有人的真實身份及通訊網絡，從而度身定制騙局。如普通市民的話，會假扮家人、老闆等騙取小額借款；如發現事主為商人，平常有很多供應商對話或有金錢來往的人，更會編造藉口，要求大額匯款。

為求逼真，騙徒甚至會模仿受害者的語氣、對方稱呼、打字習慣，利用語音訊息提出匯款要求。由此可見，騙徒是經過深思熟慮，並了解受害人的真實生活背景後才行動。其中近期有個案可以反映騙徒如何利用真實交易背景進行詐騙。

有騙徒一人分飾兩角，偷取相片換上頭像，假扮律師及地產經紀進行詐騙。（黃偉民攝）

律師及地產經紀頭像被盜用 32歲買樓男慘失$117萬訂

其中一宗個案，騙徒一人分飾兩角，假扮律師兼地產經紀。黃長興表示，受害人為一名32歲男子，準備置業並已簽署臨時買賣合約。3月10日，他收到假冒WhatsApp釣魚短訊，要求進行帳號驗證，他不虞有詐，在虛假網站輸入資料後，帳號即被盜用。騙徒發現受害人正辦理置業手續，檢視他與地產經紀及律師的對話紀錄後，利用兩個電話號碼換上經紀與律師的頭像，冒充兩人聯絡受害人。

受害人不以為意，騙徒遂以支付「大訂」為由，要求他將款項轉帳至第三方戶口，最終轉帳近117萬元，事後聯絡真正的經紀與律師時，才驚覺受騙。黃長興指，此案反映騙徒不會憑空捏造故事，而是會利用受害人的真實對話、真實物業交易及身邊真實存在的人物，度身設計騙局。因此，凡涉及置業、律師費或大額訂金等巨額轉帳，即使通訊軟件上的名稱、頭像及對話內容看似合理，亦必須透過致電等其他途徑核實。

有騙徒假扮受害者父親，利用語音訊息呃逾千萬元；由於錄音語氣及聲音均與本人十分神似，警方相信騙徒是利用人工智能深度偽造技術「AI Deepfake」生成。（黃偉民攝）

疑AI生成扮「父親」語音 商人誤信轉帳失逾千萬

另一宗案件發生於4月，涉及假冒親人。受害人為一名商人，平時與父親有頻繁的生意及金錢往來，並涉及大額轉帳。騙徒在騎劫其父親的通訊軟體帳號後，利用語音訊息要求轉帳。由於該錄音的語氣及聲音，均與本人十分神似，加上父子二人一向有資金往來，事主未有起疑，多次將款項轉入陌生的銀行帳戶，最終損失超過1,000萬元。

由於騙徒騎劫帳號後，會翻查過往對話紀錄，故有機會取得聲帶或數據。警方相信騙徒利用人工智能深度偽造技術「AI Deepfake」生成錄音。黃表示，過程中，騙徒會編造看似合理的理由，例如供應商急需資金周轉等，並利用本地銀行帳戶或「轉數快」系統收款，以降低受害人的戒心，轉帳至第三方或陌生銀行戶口。

網絡安全及科技罪案調查科總督察黃長興（左）指，本年最大一宗WhatsApp騙案，發生於1月份，一名投資公司的財務經理接獲被騎劫的上司WhatsApp帳號指示，誤信需為機密投資項目安排股本，多次轉帳至不同戶口後，最終損失1,220萬。（黃偉民攝）

幫「上司」安排股本$1220萬 成今年最大宗WhatsApp騙案

而本年至今最大一宗個案，發生在1月。一名投資公司的28歲財務經理，收到「上司」的WhatsApp訊息，聲稱進行一項機密投資項目，要求他安排股本。事主不虞有詐，聽從指示多次將款項轉帳至不同戶口，最終損失高達1,220萬元。後來公司發現資金流失，事主感到可疑，最終透過WeChat向上司核實，才得知自己受騙及報警。

近期警方亦進行了針對釣魚短訊的執法行動，截獲一輛載有「偽基站」的私家車，揭發犯罪集團利用該設備，干擾附近手機訊號並將其降至2G網絡，直接繞過電訊商，向附近市民發送假冒WhatsApp的釣魚短訊。當時該設備已發出超過6,000條短訊。（黃偉民攝）

私家車藏偽基站干擾降頻2G 發逾6,000釣魚短訊 警拘兩男

黃長興指，警方進行針對「偽基站」（即手機訊號發射站）的執法行動，2025年至2026年7月，總共破獲5宗案件，當中2026年偵破3宗、2025年為2宗。警方發現，犯罪集團通常會將偽基站放在車上，駛到人流密集或者住宅區附近，例如將軍澳、旺角等，務求干擾最多手機信號。警方會繼續加強巡邏，並與電訊商合作，堵塞這些漏洞。

另外，今年7月30日，警方在將軍澳截停一輛私家車，發現載有正在運作的偽基站設備。犯罪集團利用該設備干擾附近手機訊號，並將其降至2G網絡，直接繞過電訊商，向附近市民發送假冒WhatsApp的釣魚短訊。當時該設備已發出超過6,000條短訊。

相關訊息內容多為謊稱帳號違規、即將被註銷等緊急情況，藉此誤導市民進入假網站，誘使他們在網站內輸入電話號碼、配對碼等資料，變相將帳戶直接交給騙徒。該案涉及至少16宗案件，損失約30萬元，受害人（29至71歲）包括醫護人員、文員及退休人士等。警方拘捕兩名的男子涉嫌「串謀詐騙」。

案件顯示，犯罪集團會不斷改變發送釣魚訊息的手法與途徑，無論是利用一般釣魚短訊、海外號碼、WhatsApp訊息、搜尋引擎，甚至是偽基站等，其最終目的都是誘使受害人進行假驗證，從而盜取帳戶。