WhatsApp騎劫｜即睇8大保安懶人包　兩舊項升級　Android推新功能

釣魚短訊騙案猖獗，整體數字雖按年下跌，但即時通訊軟件帳戶騎劫案卻「逆市」飆升近1.5倍，99%涉及WhatsApp，更牽連受害人的一眾親朋好友「中招」。為免市民被「誅九族」，母公司Meta推出新功能，Android用戶如首次收到未知來電或訊息，會收到「背景資料卡」，顯示國家代碼等資訊；舊有的雙重認證、登入方法亦升級，八大保安「懶人包」你要知。



Meta亞太區產品公共政策總經理蔡錦文（Philip Chua）。（警方圖片）

Meta亞太區產品公共政策總經理蔡錦文（Philip Chua）表示，犯罪集團企圖謀取數以十億計的利潤，使用各種手段包括干擾廣播信號、建立虛假網站及試圖尋找方法入侵他人帳戶收集個人資料，正正是利用大眾日常使用的應用程式，以及信任的人際網絡。

作為依賴電話號碼來建立聯繫的私人通訊服務，WhatsApp已落實許多保護措施，除非擁有準確的電話號碼，否則系統不允許隨意搜尋到其他人。WhatsApp亦不會向用戶推薦陌生人、聯絡人或群組，不具備公開的可發現性，亦不是一個開放平台。不法份子與詐騙集團，正是利用其作為私人服務的特點，在WhatsApp的上游及下游使用各種方法，試圖構建專門針對香港無辜市民的犯案模式。

WhatsApp落實保護措施，而ＷhatsApp是一項私人通訊服務，依賴電話號碼來建立聯繫；除非擁有準確的電話號碼，否則系統不允許隨意搜尋到其他人。WhatsApp亦不會向用戶推薦陌生人、聯絡人或群組，不具備公開的可發現性，亦不是一個開放平台。（黃偉民攝）

Android收未知來電或訊息 彈出「背景資料卡」

蔡錦文指出，有見及此推出新功能，Android用戶如首次收到未知號碼的來電或訊息，畫面將會顯示更多資訊。當收到未知來電時，畫面會顯示國家代碼，提示該來電來自其他國家或司法管轄區，且該聯絡人並不在接電者的電話簿中。在WhatsApp系統中，如果對方與接電者沒有共同群組或過往的對話紀錄，亦將會採取最高標準的防範。

他續指，現在每當市民首次收到陌生人的訊息時，都會看到畫面左側顯示的聯絡人卡片。該卡片同樣會顯示來源地資訊，提示對方不在收訊人的電話簿內、或沒有共同對話等；而且在收訊人決定回覆之前，這個提示是無法略過的。他形容，這個提示非常重要，能隨時提醒大家留意正在與甚麼人交談。

另外，WhatsApp亦加入了預設的保護措施，在選擇回覆之前，系統不會允許用戶點擊當中的連結，亦會防止可疑連結在WhatsApp對話中生效。任何企圖利用不同符號混淆視聽、假冒真正合法網站的連結，WhatsApp都會阻止用戶點擊。

其次，WhatsApp會運用機器學習技術，主動偵測帳戶是否被連結到一個不同的IP地址或從未使用過的裝置；如果發現可疑行為或異常裝置的連結請求時，會向用戶發出警告，並需要用戶明確授權。

雙重認證升級 支援字母數字組合密碼

蔡錦文提醒，WhatsApp中的雙重認證（Two-Step Verification），是非常重要的第一道防線。現在亦已將其升級，除了6位數字的PIN碼外，也支援字母與數字組合的密碼，希望能藉此提供更高的安全性，並鼓勵大家繼續使用。

鼓勵用Passkeys登入 減截取一次性密碼機會

此外，Passkeys功能允許用戶透過面部辨識或指紋，直接登入裝置與WhatsApp帳戶。這能大大減低不法份子截取一次性密碼（OTP）或透過釣魚手段入侵手機的機會。此功能的使用率不斷上升，WhatsApp強烈鼓勵市民盡快啟用，希望藉此減少騙徒奪取WhatsApp帳戶控制權的途徑。

WhatsApp中的雙重認證（Two-Step Verification）升級，除了六位數字PIN碼外，也支援字母與數字組合的密碼；此外，Passkeys功能允許用戶透過面部辨識或指紋，直接登入裝置與WhatsApp帳戶。這能大大減低不法分子截取一次性密碼（OTP）或透過釣魚手段入侵手機的機會。（Meta提供）

八大保安功能「懶人包」

1. 靜音未知來電者

將不在通訊錄的號碼的來電靜音：被靜音的來電仍會在「通話」分頁中記錄，確保不會錯過任何內容。啟用方法：選擇「你」>「私隱」 >「通話」>「將未知來電者設為靜音」

2. 群組權限

選擇誰可將你加入群組：所有人、僅限你的聯絡人，或你的聯絡人（不包括特定人士）。啟用方法：選擇「你」>「私隱」>「群組」> 在「誰可將我新增至群組」選單中點擊相關選項

3. 重設群組邀請連結

如果你是群組管理員，可以停用現有的群組邀請連結，並產生新的連結，令舊連結不能再用作加入群組。你亦可控制是所有成員、還是只有管理員可以建立群組邀請連結。重設連結方法：開啟群組對話 > 點按群組名稱 > 點按「透過連結或QR Code邀請」> 點按「重設連結」

4. 檢查已連結裝置

顯示目前已登入WhatsApp帳戶的所有裝置，找出並移除任何不認得的裝置。檢查方法：選擇「你」>「已連結裝置」。取消連結裝置方法：選擇「你」>「已連結裝置」> 點按需要取消連結的裝置 >「登出」

5. 私隱檢查

這是一個引導式步驟，讓你在同一位置檢視並加強私隱設定，包括：誰可以聯絡你、誰可以看到你的個人資訊，以及你的帳戶如何獲得保護。啟用方法：選擇 「你」>「私隱」>「私隱檢查」

1. 背景資料卡

當非聯絡人首次向你發送訊息時，WhatsApp會顯示一張「背景資料卡」（Context Card），展示有關發送者的背景資料，包括該電話號碼所屬國家／地區、是否有共同群組及對方是否在你的聯絡人名單內。用戶可在背景資料卡上直接點按「封鎖」，封鎖並舉報該用戶。當你被加入不明群組時，亦會出現類似的「背景資料卡」，提供有關該群組的資料，讓你可選擇「留下」或「離開群組」。

2. 可疑連結警示

當你收到可疑連結時，WhatsApp 會顯示警示提醒你小心詐騙，讓你選擇繼續開啟連結或取消操作。當連結包含異常的字元組合，可能試圖冒充其他網站時，此警示便會出現。騙徒可能利用具誤導性的字元組合，誘騙你點按看似正當網站但實際上會導向有害網站的連結。

3. 螢幕分享警示

當你在WhatsApp視像通話期間嘗試與非聯絡人分享你的螢幕時，警示會彈出。透過此工具，WhatsApp用戶可以在採取行動前停下來仔細想想，以識別並避免騙徒誘騙，減低分享螢幕時透露敏感資料，包括銀行資料或驗證碼等風險。