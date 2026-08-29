有片｜元朗6歲童走失遊蕩　熱心司機察異樣截停報案助母子團聚

元朗有6歲男童走失，幸得熱心司機發現，報警助他與母親團聚。網上流傳一條靜音的車CAM影片，可見CAM車停於青山公路—元朗段、元朗廣場對開，同時一名男童在行人路上獨自遊蕩，CAM車男司機見狀立即下車，疑叫停並抬手指向男童，惹來途人關注側目。



男司機隨後走近男童，俯身與他談話，一名女途人彼時亦湊前了解事件。最終，男司機返回CAM車旁並打開車門，男童及女途人步向車輛方向，影片就此結束。上載影片的網民指，該名司機「見到個小朋友不妥」，下車了解及報警，發現男童「原來係失蹤兒童，（司機）好人有好報」。



一名男童（紅圈示）在元朗廣場對開行人路上獨自遊蕩。（香港交通及突發事故報料區 / Ricky Tsui 影片截圖）

警方表示，今日（29日）下午4時44分，有途人發現一名6歲男童在元朗廣場對開徘徊，報案人隨即將他帶到安全位置並報警求助。人員到場，證實男童的45歲母親早前曾就與孩子失散報案；所幸男童並無受傷，現已交還母親看顧。

CAM車男司機見狀立即下車。（香港交通及突發事故報料區 / Ricky Tsui 影片截圖）