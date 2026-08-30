2男租酒店房用「貓池」發釣魚短訊　涉5宗騙案被捕　呃約$60萬

警方上周五（28日）偵破一個由三合會操控的電話騙案中心，在一酒店房間內拘捕26歲及38歲中國籍男子，涉嫌以釣魚短訊，假扮物流或保險公司客服要求受害人轉帳到指定戶口，他們涉及涉及8月下旬至少5宗騙案，涉款約$60萬。警方檢獲53張電話卡、3部手提電話、2部電腦及一部「貓池」的電子設備。人員並在酒店房內檢獲1克懷疑冰毒及毒品吸食工具，2人涉「串謀詐騙」及「管有危險藥物」被捕扣查。其中一名被捕男子有黑社會背景。



商業罪案調查科訛騙案調查組王玉欣總督察講解案情指，騙徒租用一間酒店房間作為操作中心，並先購買多張已經實名登記的本地手提電話卡，再透過俗稱「貓池」的電子設備，發放釣魚短訊。騙徒藉口多樣，常見為假扮支付平台、網上購物平台、速遞公司或保險公司，聲稱受害人已開通服務或保險計劃，已經遲繳費用，若不付款或不取消將被扣費。

騙徒以「貓池」電子設備大量發送釣魚短訊。（馬耀文攝）

釣魚短訊中附有虛假的客服熱線，當受害人致電時，假裝客服人員的騙徒會以種種藉口要求受害人轉賬到指定戶口，或指示受害人操作戶口轉賬。當受害人按照指示操作銀行戶口，在轉賬介面輸入傀儡戶口到收款人的位置，再輸入一組訛稱為驗證碼到轉賬銀碼位置進行操作。當發現戶口款項被轉走，受害人方知上當受騙。

其中一宗個案中，騙徒假扮物流公司，謊稱受害人有郵件派遞失敗，已退休的受害人不虞有詐，誤點釣魚短訊內的鏈結，在騙徒假扮的客戶服務人員指示下操作，最終轉帳至騙徒指定的戶口後方覺受騙，痛失$38萬元。

警方呼籲市民，收到來歷不明或附有不知名客服熱線的釣魚短訊，切勿隨便撥打。尤其當對方要求索取金錢、戶口資料或密碼時，必須加倍小心。如有疑問，應透過官方渠道向相關機構了解，或利用「防騙視伏App」輸入可疑網站及電話號碼作風險評估，亦可致電防騙易熱線 18222 尋求協助。

此外，警方亦提醒市民，切勿出售或借出自己實名登記的電話卡予他人。若該批電話卡最終落入不法分子手中用作詐騙，出借或出售者等同協助罪案發生，有機會構成刑責。警方強調，串謀詐騙屬極度嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年，市民切勿以身試法。