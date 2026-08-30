西環無牽繩放狗咬傷人│漁署：家居觀察至9.2　飼主違例狗須扣押

西環堅尼地城上周二（25日）一名75歲老翁疑無牽繩放狗，結果其混種狗咬傷一名女子，事件僅5日，有人發現老翁又再次無牽繩放狗，而目擊者及報案人梁先生，正是被狗咬的女子的男朋友。梁先生向《香港01》透露，漁護署已致電他確認涉事狗隻正處於「7天觀察期」，按規定絕對不得離開住所。但他直言該狗隻已被人發現多次出外，而漁護署職員對此事表示驚訝。



漁護署回覆《香港01》指，該狗隻已於8月27日開始進行家居觀察，觀察期預計將於9月2日完成。由於涉事狗隻畜養人，涉嫌違反署方發出的指示，該狗隻將會被扣押至香港動物管理中心，以完成其狂犬病觀察，並就相關違反行為進行調查。如有足夠證據證明相關人士違反法例，漁護署將提出檢控。



梁先生向《香港01》表示，漁護署職員今日（30日）致電給他證實，老翁的狗隻目前正處於「觀察期」，按規定狗隻不可以外出。然而，梁先生直言，該狗隻在觀察期內，已多次外出被人發現，包括上周五（28日）凌晨1時被目擊在西環卑路乍街同士美菲路交界出沒；上周六（29日）晚上再次被發現出街沒有戴牽繩。

梁先生續指，與他對話的漁護署職員對該狗隻出街完全不知情，他直言：「（職員）聽到我哋講隻狗一直有出街嘅時候好驚訝。」亦即狗主違反觀察規定，而漁護署一直沒有發現。他不明白觀察條件是什麼，為何已多次違規，當局亦未有發現及跟進。

該隻曾經咬人的狗隻同樣沒有牽上狗繩和戴上狗口罩。（受訪者提供）

《香港01》今日（30日）凌晨收到梁生的報料，指凌晨零時許，他在加多近街海濱長廊偶遇該名老翁和其寵物犬，同樣沒有牽上狗繩和戴上狗口罩，雙方狹路相逢，梁生認為老翁做法危險，報警求助，同時要求老翁留在現場，老翁見狀立即為寵物犬牽狗繩，連人帶狗往士美菲路方向急走，在大街小巷左穿右插，梁生一邊拍片，一邊尾隨對方。

警員接報到場，在美菲閣對開、士美菲路和石山街交界的行人路截停老翁，經調查後將他放行，警員向梁生表示，會再次將個案轉交給漁農自然護理署轄下的動物管理中心跟進。

該隻曾經咬人的狗隻同樣沒有牽上狗繩和戴上狗口罩。（受訪者提供）

對於該名老翁再次沒有為寵物犬沒有牽上狗繩的做法，梁生向《香港01》形容「感到震驚」，聽聞同區另有一名居民同樣被該犬咬過，本港近日已經發生多宗狗隻咬向同類和人類的事故，加上自己都養狗，但因一小撮人錯誤做法，導致其他狗主和寵物犬蒙受污名。梁生認為，該名老翁不牽狗繩的遛狗行為應受到監管，以免同類事意外再次發生。

老翁知道梁生報警，立即為寵物犬牽狗繩，連人帶狗往士美菲路方向急走，在大街小巷左穿右插。（受訪者提供）

漁農自然護理署表示，於8月26日接獲警方轉介，涉及一宗發生於西環卑路乍街的懷疑狗隻咬人個案。漁護署已根據警方提供的資料，成功聯絡涉事狗隻畜養人及相關受傷人士進行調查並跟進事件。經初步了解，涉事狗隻並非香港法例下列明的格鬥狗隻，並持有有效狗隻牌照。該狗隻已於8月27日開始進行家居觀察，觀察期預計將於9月2日完成。

由於涉事狗隻畜養人涉嫌違反署方發出的指示，該狗隻將會被扣押至香港動物管理中心，以完成其狂犬病觀察，並就相關違反行為進行調查。如有足夠證據證明相關人士違反法例，漁護署將提出檢控。

▼8月25日狗咬人經過▼



圖為涉事老翁和咬人狗隻，老翁當時沒有為狗牽上狗繩。（受訪者提供）

根據《狂犬病條例》（第421章）第23條，狗隻在公眾地方時，或在其他地方而按常理可預料狗隻會遊蕩至公眾地方時，必須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制。任何人士如違反上述法例，可被判處罰款1萬元。同時，《狂犬病條例》第25條亦訂明，如有狗隻畜養人違反第23條的規定，而其狗隻咬傷任何人士，該狗隻的畜養人即屬犯罪，可被判處罰款1萬元。

根據《狂犬病條例》（第421章）第13(1)(b)條，狗隻畜養人須依署方人員指示的方式及期限，將相關動物禁閉於指定地點。任何人士如違反上述法例，可被判處罰款1萬元。

此外，根據《危險狗隻規例》（第167章）第9條規定，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方，須以長度不超逾兩米的狗帶穩妥地牽引。任何人士如違反有關規定，可被判處罰款2.5萬元及監禁3個月。

圖為涉事老翁和咬人狗隻，老翁其後才為狗隻牽上狗繩。（資料圖片/受訪者提供）

女傷者飼養一隻西伯利亞雪橇犬（Siberian Husky）和松鼠狗（Pomeranian）混合的混種犬「Pomsky」。（資料圖片/陳永武攝）