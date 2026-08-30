闖觀塘公屋及無保安天眼唐樓爆竊　警拘3無業男涉掠$6萬財物

警方破獲發生於觀塘區的3宗爆竊案，賊人覬覦兩個沒有保安和閉路電視的唐樓單位，以及一個公屋單位，以硬物破壞大門入內搜掠，盜取總值約6萬元財物。



警方於本月27日（上周四）及昨日（29日）接獲報案後，翻查大量天眼，分別在上周四案發當晚及昨晚，以「爆竊」及「處理贓物」拘捕3名本地無業男子。警方呼籲，舊式唐樓住戶應強化門禁系統，考慮加裝雙重門鎖及閉路電視。



觀塘警區重案組第一隊督察黃凱瑩交代案情。（林振華攝）

觀塘警區重案組第一隊督察黃凱瑩交代案情指，上周四及昨日（27及29日）接獲區內3名市民報案，指其住所大門被硬物撬開，單位內有被搜掠過的痕跡。失物包括存有現金、銀行卡、金鏈的夾萬，以及平板電腦、手錶、手機、背包及手袋連現金等，總值約港幣6萬元。

3宗案件針對兩個沒有保安及閉路電視的舊式唐樓單位，以及一個公屋單位。賊人循未有上鎖的大閘進入大廈，並以膠棒及滅火筒撬開及撞開目標單位的大門，入內爆竊。得手後，該名賊人將贓物帶到另一個單位，與另外兩名男子會合，並處理及棄置贓物。

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案件交由觀塘警區刑事部跟進調查。人員透過翻查附近大量、包括「銳眼計劃」下的閉路電視片段，以及進行情報分析，成功鎖定3名疑犯的身份，並分別在案發當晚（27日），直至昨晚（29日），以「爆竊」及「處理贓物」拘捕3名涉案男子（49至53歲），他們均報稱無業，其中一人現正被扣留調查。

行動中，警方亦起回部分的失物，包括夾萬、平板電腦、手錶、手袋及現金等。據了解，起回失物內未發現金飾；賊人利用手推車運走夾萬，與同黨將其割開並掠走財物後，棄夾萬於後巷。

根據警方的情報分析及罪案趨勢顯示，部分缺乏基本保安設施的物業，例如本案中沒有保安及閉路電視的舊式唐樓，較容易成為爆竊匪徒的目標。匪徒會趁住戶出入時，尾隨進入大廈並潛入單位搜掠。

警方藉此提醒市民，應強化門禁系統，考慮加裝雙重門鎖及清晰度較高的閉路電視。同時，住戶即使在屋內，都應該鎖好門窗，盡量避免將現金或貴重物品放在當眼處或未上鎖的櫃桶內。如果發現任何可疑人物，請立即通知警方。警方重申，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年，市民切勿以身試法。