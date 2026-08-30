有片｜觀塘背心男疑攔巴士罵車長　用遮及外賣掟車身　送院檢查

觀塘發生巴士懷疑被人攔截及破壞事件，一名涉案男子懷疑用雨傘及外賣掟向巴士車身，隨後被趕到的警員制止。經調查後，涉案男子由救護車送院檢查，事件中沒有其他人受傷。案件暫列作「發現懷疑精神紊亂人士 」。



今日傍晚時份，網上有3條短片廣傳，可見一名身穿背心的男子，在馬路上指向一輛停在路中心的89X線九巴。期間，該名男子用手指指向巴士前門，即向車長駕駛席指罵：「笑乜X嘢呀臭X，笑乜X嘢呀？落車呀！你老X！」一連串粗口連珠噴發。當時可見他右手仍手持一袋外賣食物及一把長雨傘，左手則指向車長位置。

一名穿背心男子用外賣掟向巴士車身。(網片截圖)

隨後另一條短片顯示，該名背心男將放在地上的外賣，掟向巴士車身，並伴隨住一陣粗口。最後一段片段則在遠處位置，可見該名背心男被警員帶走，旁邊則停有一輛消防處救護車，而有警員則手持圓盾。

疑帖主在帖文中留言指「好癲，唔知係趕唔到巴士定點。事後佢發現有個白衫中年大叔影佢，即時衝過去抽住佢件衫領」。

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據了解，現場為協和街近物華街交界。警方於今日（30日）下午4時55分接報，指報案人懷疑一名男子飲醉酒，並用雨傘打一輛89X巴士的車身。警員到場將其制服，經調查後安排救護車，將其送往觀塘聯合醫院檢查。案件暫列作「發現懷疑精神紊亂人士 」。