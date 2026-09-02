中二生涉販毒｜販運逾1公斤K仔可判監14年以上　年輕非減刑理由

香港海關周一（31日）破獲一宗郵遞販毒案，檢獲6.4公斤、市值約260萬港元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。人員經調查後，證實兩名年僅13及14歲的升中二男學生，分別各收取2000元港幣不等的酬勞犯案，涉嫌「販運危險藥物」罪被捕。雖然兩名被捕少年尚未成年，但販毒屬極嚴重罪行，一旦罪成，隨時面臨長期監禁。



過往有少年人因貪圖微薄報酬參與販毒而被判處10年以上監禁。法庭多番強調，「年輕」絕非大幅減刑的理由。根據現行法例，販運1公斤以上的氯胺酮量刑指引已達 14 年監禁，一經定罪，最高可被判罰款 500 萬元及終身監禁。



涉案毒品被藏於比利時抵港的「園林柱」郵包內。（林振華攝）

販運1公斤氯胺酮 會被判處14年以上監禁

根據上訴庭於2008年的頒令（CAAR 7／2006），提高涉及「氯胺酮」及「搖頭丸」罪行的量刑準則，重量達1克至10克內，刑期為2年至4年，超過10克即面臨至少4年刑期，如此類推，最嚴重者如販運超過1,000克有關毒品，會被判處14年以上監禁。另外，據法庭裁決書（CACC524/2011），亦分別訂明涉販運海洛英量刑指引，並提高販運冰毒的刑期。

在香港法律制度下，法庭處理青少年罪犯時，需同時平衡懲治、警惕與改過自新的可能。根據香港法例第226章第226章《少年犯條例》第3條，10歲以下的兒童毋須負上任何刑事責任；根據香港法例第226章第226章《少年犯條例》第11條，任何10至13歲的兒童都不得被判處監禁；關於14至15歲的少年人，如有任何其他適當的處理或懲罰方法，亦不得被判處監禁；《刑事訴訟條例》（第221章）第109A（1）條亦訂明，除非法庭認為沒有其他更適合的判刑方法，否則便不應對16至20歲的少年犯判處監禁。

最嚴重者如販運超過1,000克氯胺酮，會被判處14年以上監禁。

更新中心等可代替監禁 惟經評估後若無更適合處置方式將判監

因應上述法例限制，香港法庭對少年罪犯可判處以下各類代替監禁的刑罰院所，例如適用於14至24歲的男性犯人勞教中心；適用於14至20歲的男性及女性犯人的教導所；適用於 14至20歲的男性及女性犯人的更生中心； 適用於10至15歲的男性犯人的感化院；以及適用於 10至15歲的男性及女性犯人的羈留院。

儘管法例對青少年判刑設有限制，但若涉及極嚴重的販毒案件，法庭若評估後認為無其他更適合的處置方式，仍有權依法判處監禁刑罰。

香港法庭對少年罪犯可判處以下各類代替監禁的刑罰院所，例如適用於14至24歲的男性犯人勞教中心。

過往少年人販毒即使獲減刑 仍可判處超過10年以上監禁

法庭多番強調，在販毒案中，「年輕」不會被視為大幅減刑的理由，為免變相鼓勵毒販招募青少年犯案，及誤導青少年以為後果不嚴重。

《香港01》翻查資料顯示，2021年警方在梅窩一單位展開行動，並在單位內檢獲逾 2.6 公斤的氯胺酮，一名15歲姓張男學生涉嫌販毒被捕。法庭本來以16.5年監禁為量刑起點，其後他在庭上認罪，最終減刑判囚11年。

判詞指即使被告「極度年輕」 減刑幅度不應多於10%

此外，在2017月7月，一名15歲少年涉嫌販賣1.9公斤氯胺酮，被判囚17年，雖然上訴後獲減刑1年，但上訴庭在駁回其定罪上訴的判詞中指，即使被告「極度年輕」，減刑幅度不應多於10%。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款終身監禁以及500萬元。