海關首破液態填充機大量製作依托咪酯煙彈　檢$4200萬毒品拘一男

香港海關毒品調查科昨日（9月1日）在錦田展開反毒品行動，成功破獲一個懷疑依托咪酯製毒工場，檢獲估計市值約 4,200 萬港元的懷疑依托咪酯（前稱太空油）煙彈、液態依托咪酯及粉末。



行動中，海關拘捕一名61歲本地無業男子。販毒集團利用高精密度液態填充機建立半自動化生產線，企圖大量製造。海關估計，集團可短時間製造超過16萬粒煙彈。



案中發現販毒集團利用高精密度的液態填充機，設立一條半自動化的生產線。（梁偉權攝）

海關人員昨日（1日）下午在錦田執行反毒品行動，行動期間，人員截查一名形跡可疑的男子，並押解他到附近一個村屋單位作出搜查。搜查期間，人員在單位內檢獲超過3,000 粒懷疑依托咪酯煙彈、約13.4公斤液態的懷疑依托咪酯、約3公斤懷疑依托咪酯粉末及製毒、毒品包裝工具，估計市值約4,200萬元。

海關拘捕一名61歲本地男子，他報稱無業，將被控以一項「製造危險藥物罪」及一項「販運危險藥物罪」，並於明日（3日）在屯門裁判法院提堂。

海關昨日（9月1日）在錦田展開反毒品行動，成功破獲一個依托咪酯製毒工場。（梁偉權攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任陳杰論指，案中發現販毒集團利用高精密度的液態填充機，設立一條半自動化的生產線，務求可大量生產容量精準的依托咪酯煙彈。海關估計，根據所檢獲的依托咪酯原材料，配合半自動化的生產線，販毒集團可短時間內製造超過16萬粒懷疑依托咪酯煙彈，流出市面，後果不堪設想。

據悉，涉案的製毒工場位於村屋地下一個約300呎的單位，現場並無人居住，被捕男子相信是收受報酬替販毒集團犯案。海關在行動中更首次發現販毒集團使用一部高精密度液態填充機，能快速將液態依托咪酯注入煙彈容器內，大幅提升製作效率。目前海關正全力追查該部機器的來源地及背景。

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任陳杰論交代案件。（梁偉權攝）

就海關提供的證物所見，液態填充機本身用作填充香水、藥物等需要精確份量的液體。而該款型號液態填充機，在網上價錢大約為港幣萬多元。至於使用方式，則有網上教學可參考。

海關拘捕一名61歲本地男子，他報稱無業。（梁偉權攝）

海關呼籲，切勿吸食依托咪酯，吸食者會出現全身抽搐、神志不清、皮膚潰爛，身體亦有不受控類似喪屍的行為，令吸食者醜態盡露，尊嚴掃地。海關重申，根據《危險藥物條例》，製毒或販毒均屬嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款 500萬元及終身監禁。