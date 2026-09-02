海關單日搗6私煙倉　拘8人檢$5080萬貨　瓦解一出口私煙走私鏈

海關昨日（1日）展開連串反私煙行動，在全港搗破6個私煙儲存倉庫，合共檢獲約1,130萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,080萬元，應課稅值約3,735萬元，並拘捕8人。其中兩個私煙倉分別位於元朗洪水橋和荃灣一工廈單位，海關相信，走私集團會在倉內重新包裝私煙並出口到外地；亦不排除部分私煙是供應予本地市場。



海關9月1日在全港搗破6個私煙倉，拘捕8人，檢獲約1,130萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,080萬元，應課稅值約3,735萬元。圖為部分檢獲的私煙。（梁偉權攝）

海關人員先在昨日中午，於赤鱲角一物流場展開突擊行動，發現兩名中國籍男子出現於一批可疑私煙紙箱附近，關員起疑並拘捕兩人。海關其後在現場搜查，檢獲約160萬支懷疑未完稅香煙。被捕兩名中國籍男子分別為40歲及30歲，均報稱無業。經初步調查後，相信兩人負責協助將該批私煙寄往外地。

海關9月1日在全港搗破6個私煙倉，拘捕8人，檢獲約1,130萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,080萬元，應課稅值約3,735萬元。圖為其中一名被捕人。（梁偉權攝）

海關其後深入調查，進一步發現該批私煙源自荃灣工業大廈一個單位。海關懷疑不法分子利用該單位作私煙儲存及包裝中心，重新包裝私煙後出口往外地。關員因此隨即到該單位搜查，再發現約76萬支懷疑未完稅香煙，並拘捕另一名報稱司機的34歲本地男子。

海關税收罪案調查科第三組第三隊調查主任酈凱光表示，是次行動共檢獲約236萬支私煙，市值約1,062萬元，應課稅值約780萬元。海關相信已由源頭瓦解一條出口私煙的走私鏈。

海關9月1日在全港搗破6個私煙倉，拘捕8人，檢獲約1,130萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,080萬元，應課稅值約3,735萬元。圖為部分檢獲的私煙。（梁偉權攝）

另一方面，海關昨午在元朗洪水橋一帶，突擊搜查一個鐵皮場，檢獲約468萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約2,117萬元，應課稅值約1,549萬元。該行動中拘捕一名報稱為運輸工人的57歲男子。

涉案場地面積約4,000平方呎，存放大量包裝物料，檢獲的私煙已被重新包裝。海關相信，犯罪分子企圖將私煙重新包裝後，出口至煙稅較高地區，以賺取差價牟利；亦不排除部分私煙會用於本地市場。

海關9月1日在全港搗破6個私煙倉，拘捕8人，檢獲約1,130萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,080萬元，應課稅值約3,735萬元。圖為其中一名被捕人。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科稅收罪案調查第一組調查主任龔卓烽指出，涉案倉庫位置非常隱蔽，僅可由單程路進出；鐵皮倉庫近乎密封，且鄰近廢鐵回收場，增加海關人員偵查的難度。但海關相信，是次行動已成功堵截有關私煙流入本地市場，並阻止其流出境外。

海關正追查相關案件中私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕；又指會以全方位策略嚴厲打擊各類私煙活動，包括走私、儲存、分銷及販賣私煙，維護本港稅收。

海關9月1日在全港搗破6個私煙倉，拘捕8人，檢獲約1,130萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,080萬元，應課稅值約3,735萬元。圖為部分檢獲的私煙。（梁偉權攝）

根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙均屬違法；一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。