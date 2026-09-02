將軍澳紋身漢麥當勞「撻朵」　警反黑組拘43歲男涉自稱三合會成員

網上流傳片段，將軍澳彩明商場麥當勞8月31日晚上有顧客發生爭執，一名雙手有紋身、穿白衣男子因不滿旁人「多口」而爆粗狂罵，其間更疑似自稱為黑社會「勝和左口（疑指黑幫和勝和頭目「左口」）」進行威嚇。對方隨即報警，警方到場處理。



警方表示，今日（9月2日）於將軍澳區拘捕該名43歲本地男子，涉嫌「自稱三合會成員」。調查顯示，該名被捕男子與8月31日晚上，一宗發生在將軍澳區一食肆的案件有關，期間該名被捕男子在爭執期間自稱三合會成員。被捕人現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區反三合會行動組跟進。



將軍澳彩明商場麥當勞有2名男子爭執，其間穿白衣男子疑似自稱黑社會「和勝和」成員。（Threads@rc_a205studio）

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影片顯示，將軍澳彩明商場麥當勞收銀台位置，有2名男子激烈爭吵。其中雙手有紋身、穿白衣男子不斷「爆粗」指罵1名穿藍衣戴帽男子，「收X啦你！你老X臭X！X你老X！」，更疑似自稱黑社會「和勝和」成員，提及「勝和左口（疑指和X和頭目「左口」）」。

藍衣男聞言反問「係咪黑社會啊？好X驚啊！」，白衣男怒斥「行開啦！收X把口唔好咁多口啦！你衰多口知唔X知啊！我講嘢關你X事啊！X你老X係咪同我講嘢啊！」。藍衣男再稱「勝和係咩嚟㗎，我唔知喎！」，並取出手機打電話，白衣男則威嚇「唔好扮打電話報警啦！」，但又揚言「報警啊！等你！等差佬嚟啊！唔好X衰多口啦！」。

影片最後藍衣男報警，白衣男隨即退開一段距離，惟繼續爆粗指罵藍衣男「X你老X！」。樓主補充，後來有警員到場處理，「白色衫（紋身男）同警察就企埋咗一邊傾偈」。

藍衣男報警，白衣男隨即退開一段距離，惟繼續爆粗指罵藍衣男。（Threads@rc_a205studio）