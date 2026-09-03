網上偷拍群組傳兒童色情品　警拘21男　揭補習老師影女生私密部位

警方搗破一個社交平台偷拍群組，共拘捕21名男子，當中包括涉嫌偷拍女學生的私人補習老師，行動中檢獲超過 7,000張兒童色情相片及影像。



警方指出，大部分片段及相片在香港公眾地方拍攝，正調查牽涉多少受害者。警方呼籲家長聘請私人補習或興趣班導師時，應善用「性罪行定罪紀錄查核」機制，保障兒童安全。



警方檢獲超過7,200張兒童色情相片，及超過120段偷拍影像。（梁偉權攝）

警方指，最近留意到在一些社交網絡平台，有人上載和分享兒童色情物品，以及將偷拍得來的照片、影片上載給其他會員下載和瀏覽。上載的內容為兒童色情物品，包括警方相信包括在公眾地方偷拍女性私密位置的照片和影片。

警方東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，更令人譴責的是，當中有私人補習老師在他們私人授課期間，拍攝女學生的私密照片，並在網絡平台與其他成員討論。

警方東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵（左）、刑事部警司黃奕隆（中）、及刑事部鑑證科總督察彭彥睎（右）交代案件。（梁偉權攝）

警方東九龍總區刑事部聯同網絡安全及科技罪案調查科，經過深入調查，鎖定涉案群組會員身份，一連兩日（8月31日至9月1日）採取拘捕行動，拘捕21名本地男子，年齡介乎19至47歲。當中8名人士涉嫌「管有兒童色情物品」；13人涉嫌「非法拍攝私密部位和發布私密影像」，所有被捕人士暫時獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

行動當中，警方一共檢獲24部智能電話、3部平板電腦、11部電腦和53個外置儲存裝置。警方暫時在部分的電子裝置內，尋獲超過7,200張兒童色情相片及超過120段偷拍影像。警方將對上述證物作進一步檢驗，以調查被捕人有否干犯其他罪行，例如性罪行。

警方一共檢獲24部智能電話、3部平板電腦、11部電腦及53個外置儲存裝置。 （梁偉權攝）

東九龍重案組第二隊總督察蘇志兵表示，警方強烈譴責涉及兒童色情物品、偷拍和上載發布相關影像的這些卑劣行為，製作、管有和發布兒童色情物品，只會鼓吹戀童癖及助長相關剝削和侵害兒童的罪行。進行偷拍的人不單止侵犯了其他人的隱私，亦影響了市民的安全感和破壞社會秩序，將偷拍的影片上載和發放，更為受害人帶來二次傷害。

據悉，散布有關偷拍片段的平台曾向會員收取費用，涉案群組吸引約數百名追蹤者加入。相關影像涉及未成年人的私密部位，而偷拍地點主要為商場、公共交通工具車站、上落樓梯及扶手電梯等公眾地方。

警方指，案件仍在調查當中，涉及的人數及受害人的年齡，為警方調查方向之一；有關群組警方正跟進中，務求可以移除相關片段。偷拍的地點相信為一些香港的公眾地方，而警方檢獲的電子裝置，會作進一步的檢驗，以釐清有否使用偷拍軟件，涉案相片大部分沒有受害人的樣貌。

案件仍在調查當中，警正調查受害人數及年齡。（梁偉權攝）

根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》，任何人管有兒童色情物品，最高可被判處5年監禁；而製作或者發布兒童色情物品，最高可被判處8年監禁。有關檢獲的兒童色情物品，警方會透過國際刑警的國際兒童性剝削數據庫，來追查色情物品的來源，務求識別和保護受害的兒童。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人非法拍攝私密部位及發布相關影像，最高可被判處5年監禁。

除了拍攝者之外，其他人加入這些以偷拍為主題的網絡平台、網絡群組，去瀏覽和下載相關影像，亦等同幫兇。若在群組內，教唆及煽惑其他人去偷拍及上載影片，更可觸犯煽惑及協助罪行，刑罰與偷拍者同樣嚴重。

鑑於案中有補習老師涉案，警方呼籲，適逢新學年開始，家長為子女聘請一些私人補習老師上門補習時，鑑於私人補習老師有機會與小朋友單獨接觸，家長更加要小心留意。聘請時可要求對方申請「性罪行定罪紀錄查核」，要了解對方有否性罪行定罪紀錄，保障子女的福祉。

警方一直致力保護市民，尤其是兒童、青少年，以及精神上無行為能力的人士。會聯同不同的持份者、機構、執法機關，全方位收集情報，打擊兒童色情物品、窺淫、偷拍、上載發布。警方呼籲，網絡非法外之地，違法者千萬不要帶僥倖的心以為逃離法網。