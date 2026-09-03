警破偷拍群組｜籲家長聘補習導師前　善用性罪行定罪紀錄查核

警方近日破獲社交平台偷拍及兒童色情群組，揭發有私人補習老師涉嫌在授課期間偷拍女學生。適逢新學年開始，警方特別呼籲需要聘請私人補習導師、音樂導師、體育教練等的家長及各類僱主，應善用「性罪行定罪紀錄查核」機制。



警方指，該機制現已擴大至適用於個人僱主及家長，查詢有效期長達36個月，而且系統每日更新，方便家長釐清老師相關背景。



警方檢獲24部智能電話、3部平板電腦、11部電腦及53個外置儲存裝置。（梁偉權攝）

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警方呼籲，家長需要聘請私人補習導師、音樂導師或者是體育教練時，可要求對方申請「性罪行定罪紀錄查核」，以釐清相關背景。有關機制由2011年開始推出，目的為降低兒童和精神上無行為能力人士受到性侵害的風險。

東九龍總區刑事部鑑證科總督察彭彥睎指出，在機制下，僱主可為從事與兒童及精神上無行為能力人士相關工作的準僱員、合約續期員工，以及由外判機構派往提供相關服務工作的員工，申請查核。

查核機制，分別在2024年和2025年逐步擴大，現時接受准自僱人士和志願工作者提出申請。同時，亦由機構僱主，擴大到接受個人僱主，包括家長的申請。而查核機制涵蓋的罪行，包括了強姦、非禮、對兒童作出猥褻行為、關於兒童色情物品的罪行、窺淫，以及非法拍攝或觀察私密部位等指明罪行的定罪紀錄。

警呼籲家長，聘請私人補習老師時，可以要求對方申請「性罪行定罪紀錄查核」。（警方片段截圖）

三步完成查詢：僱主證明 ➔ 取得密碼 ➔ 電話收聽

查核機制屬於自願性質，僱主需要向申請人發出一封僱主證明書。申請人完成申請之後，會收到一個由電腦隨機編排的獨特查詢密碼。僱主在得到申請人的同意之後，可以致電警方自動電話查詢系統，輸入申請人身份證明文件上首四個位的號碼，及申請人提供的獨特查詢密碼，以收聽查詢結果。

在機制內，查詢的有效期是36個月。在有效期之內，查詢的結果是可以無限次收聽每日更新的查詢結果。由於查詢結果是每日更新的，所以如果申請人在期間因指明罪行被拘捕或被定罪，系統可以在一日之內更新查詢結果。僱主可以在查詢有效期內持續作出查詢，以得知員工的最新查核結果。

警方指，性罪行定罪紀錄查核機制可為僱主提供一個查核合資格僱員有無指明性罪行定罪紀錄的渠道，但不應該取代了最為有效的謹慎遴選和親身監管。

警方東九龍總區刑事部鑑證科總督察彭彥睎簡介，如何申請「性罪行定罪紀錄查核」。（梁偉權攝 ）

警籲在公共空間客廳授課 裝CCTV雙重保障

警方東九龍總區刑事部警司黃奕隆強調，家長進行性罪行定罪紀錄查核，帶來一個很正面的訊息。首先，可以向準受聘人士，表達家長對小朋友的關心，產生了預防和阻嚇作用。

警方亦建議家長應盡可能安排老師，在家中公用的空間，例如飯廳，以進行授課；家長在場會更好。另外，亦可考慮在家中安裝閉路電視；鼓勵家長多多關心子女，與他們溝通傾訴。若發現他們有任何被侵害的跡象，應該立即舉報。

警方重申，涉及到兒童色情物品、偷拍、上載發布相關的影像影片的行為，屬非常嚴重的刑事罪行。市民切勿以身試法，如目擊有人進行偷拍，更應在安全的情況之下，挺身而出，制止違法行為，向警方舉報。