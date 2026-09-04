警聯海關連破2走私案　西貢岸邊檢逾$1400萬私煙　數男登快艇逃去

警方懷疑近日有人在西貢水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，今日（4日）凌晨聯同海關進行反走私行動，偵破兩宗走私案件，共檢獲約327萬枝懷疑私煙，估計總市值約1,472萬元。



行動中，人員在西貢兩處岸邊，各發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，並有數名男子將貨物從快艇搬到岸上的貨車上。人員隨即採取行動，涉案男子立即登上快艇逃走，人員展開追截，惟合共4艘涉案快艇，最終均逃離香港東面水域，往內地方向逃去。



首宗案件發生於輋徑篤附近岸邊。人員共檢獲約90萬支懷疑私煙，估計總市值約405萬元，應課稅值約298萬元；並扣查懷疑涉案貨車。（警方提供）

首宗案件發生於輋徑篤附近岸邊，並由水警總區特遣隊、水警東分區，聯同海關海域行動課人員偵破。行動中，人員檢獲約90萬支懷疑私煙，估計總市值約405萬元，應課稅值約298萬元。

另一宗案件發生於沙下附近岸邊，並由水警東分區特遣隊聯同海關海域行動課人員偵破。行動中，人員檢獲約237萬支懷疑私煙，估計總市值約1,067萬元，應課稅值約784萬元。

上述兩案的懷疑涉案貨車亦被扣查。案件正由海關人員繼續跟進調查。

另一宗案件發生於沙下附近岸邊。人員共檢獲約237萬支懷疑私煙，估計總市值約1,067萬元，應課稅值約784萬元；並扣查懷疑涉案貨車。（警方提供）

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。