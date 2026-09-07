葵涌華姐冰室外賣現老鼠BB｜老闆認為可能性不大　明休息徹底清潔

葵涌「華姐冰室」沙嗲牛肉米粉外賣加料附送活生生老鼠BB，令全城譁然。早前事主沈小姐向《香港01》直言「超驚」，質疑食肆廚房「神乎其技」沒發現異樣。華姐冰室」老闆Mike接受傳媒訪問時，形容事件誇張，「可能性唔係好大，仲係活生生，好難。」他又直言店舖開了一年多，從未發生過同類型事件，亦未敢揣測是否被人整蠱。他續稱，廚房方面牛肉是需要煮熱，煮熱後老鼠亦理應死亡，「無理由仲郁得咁犀利。



冰室職員吳小姐受訪時亦稱，由於負責包裝的員工眾多，目前無法確定由哪一位同事經手，亦無從稽考。她強調現階段不會去追究個別員工的責任，而是要先「做好自己」，她稱明天餐廳將會休息一天，進行徹底清潔。



涉事外賣內藏一隻老鼠BB。（Threads影片截圖 / 事主沈小姐授權使用）

「華姐冰室」老闆Mike憶述，當時食客打電話到餐廳叫了一個常餐由水吧職員煮過後，再由樓面員工包裝。又指看過涉事片段，亦直呼「好恐怖！」而對於外賣被指有「活體老鼠」，他就認為可能性不大「仲係活生生真係好難，可能性唔係好大，始終我哋開咗業年幾，從未發生過呢啲事」。Mike續指，在廚房方面，牛肉是需要煮熱，煮熱後老鼠亦理應死亡。他強調現階段不作任何揣測是否被整蠱，目前希望聯絡客人了解詳情。

冰室職員吳小姐指，餐廳每月均有進行兩次定期的專業滅蟲工作，另外負責包裝的員工眾多，目前無法確定由哪一位同事經手，亦無從稽考。（王譯揚攝）

另外，冰室職員吳小姐就稱，事發後食環署人員到餐廳跟進，逗留約一個多小時，期間分別查了水吧、雪櫃以及外賣打包區，而她亦向人員出示滅蟲公司的單據，證明餐廳每月均有進行兩次定期的專業滅蟲工作，而店內每日亦有進行例行清潔。

吳小姐續指，起初亦不敢相信事件，認為是有人開玩笑，而由於負責包裝的員工眾多，目前無法確定由哪一位同事經手，亦無從稽考。當被問及會否涉及人為惡作劇時，她就表示不敢肯定。吳小姐強調目前會先做好自己，明天將會休息一天作清潔：「我哋做好自己先，首先發生呢啲嘢個個都唔想，無論如何，我哋聽日會休息一日，徹底清潔。」

老闆稱開業一年多從未發生同類型事件，又指老鼠「仲係活生生好難」。（王譯揚攝）

涉事外賣由水吧烹煮後，交由樓面職員負責包裝。職員稱由於人手眾多，嘗未知道是由哪一位同事負責。（王譯揚攝）

早前事主沈小姐向《香港01》透露，平日大多自己帶飯，今日恰巧外出工作，才買外賣回公司午膳。她以「外賣自取」44元買了一份沙嗲牛肉米粉餐，「真係超驚呀！返到嚟打開個蓋就見到有啲嘢郁郁下，我就即刻冚返埋個蓋，跟住我啲同事就幫我處理喇。」他們其後通報食環署，署方派員到場收走涉事外賣。

由於外賣分上下兩層、湯與餸菜分開，沈小姐對涉事食肆廚房未察覺內有異樣，感到匪夷所思，「我覺得佢個廚房都好神乎其技囉，你冇理由𢳂嗰兜嘢嗰時，喺面度你睇唔到囉。」沈小姐又指，事後只能改吃杯麵充飢，並堅決表示不會再光顧涉事食肆。

食環署人員到沈小姐的辦公室收走外賣。（Threads圖片 / 事主沈小姐授權使用）

事件引起網民激烈討論，有人直呼「大癲」，「好黐線，叫米線送隻老鼠BB？」、「即刻飽咗」。

不過，亦有網民猜測原因，不排除有人惡作劇，「間餐廳得罪人？冇理由成隻老鼠BB就咁喺入面」、「如果係預製菜嘅話，係一個透明膠袋放落去熱水度過過，咁又真係未必會發現」、「似外賣仔搞餐廳」。