50歲婦墮跑步賺錢龐氏騙局　誤信「舊友」及名人站台　失逾百萬

香港警方在Facebook發布防騙宣傳，以「龐氏麵包店」為喻，揭示線下投資詐騙的常見套路，警剔「龐氏騙局」。警方指出，詐騙集團常利用奢華包裝、高回報及招攬朋友等手法吸引受害者，提醒市民切勿輕信「保證高回報、零風險」的投資項目。



其中一名年約50歲的女子日前接獲失聯多年的舊友來電，對方聲稱有一份「團長」兼職，只需召集隊員拍攝跑步宣傳短片即可獲得報酬。隨後介紹自稱「李總」的人以WhatsApp聯絡，事主依指示註冊虛擬貨幣平台帳戶後，收到「經費」及宣傳道具並完成拍攝。



一個月後，「李總」聲稱公司開發手機App，完成跑步任務可獲金錢。事主被高回報吸引，並開始將資金存入虛擬貨幣錢包投資，期間多次出席有明星主持的線下晚宴，更確信項目可靠，累計投入超過110萬港元。9個月後事主嘗試提現不果，始知墮入騙局。



警方剖析四大「空氣包」詐騙手法。（警方Facebook）

警方總結出詐騙常見的4種手法：

招牌甜甜圈（送你甜頭）： 前期準時發放利息以偽造高盈利假象，誘騙受害者投入大額資金，「 先送你一圈糖霜試食，氹你落重本即刻撕開面具。」

空心Bagel（空心業務）： 宣稱業務遍布全球或舉辦奢華宴會，實際上並無任何實質業務支持。

分享Pizza包（招攬朋友）： 慫恿你分甘同味，拉埋親戚朋友入局！愈多人買，你抽佣愈多、職位升得愈高。

虛擬錢包（方便轉走）： 利用加密貨幣掩人耳目，資金一轉即走，搵夠即刻鬆人！

警方提醒，即便項目擁有實體辦公室或有名人站台，亦可能只是詐騙陷阱。市民如懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222查詢。