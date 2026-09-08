海關聯多國數月內破424宗販毒案檢$14億毒品　揭油罐及雕像運毒

香港海關今年5月至8月與內地及海外執法部門，聯手執行嚴厲緝毒行動，於機場及市內破獲424宗毒品案，截獲重達6.1噸、市值約14億港元的懷疑毒品，並拘捕150人。



毒販手法層出不窮，將毒品偽裝成糖塊、或放置在油漆罐及雕像內。海關表示，成功在香港機場截斷一條跨國毒品供應鏈，阻止毒品流入世界各地。



跨國成功破獲424宗販毒案件，當中客運渠道有118宗，貨運渠道有306宗，總共檢獲約6.1噸懷疑毒品。（黃偉民攝）

暑期跨國緝毒收網 4個月檢6.1噸毒品拘150人

海關指，航空交通量持續上升，香港國際機場作為亞洲首要樞紐地位，加上暑假為世界各地旅遊高峰期。國際間很多學生考完公開試或正值放假，都會選擇出國旅遊。而不法分子企圖利用年輕人，誤導他們參與跨境販毒活動。

今年5月到8月期間，香港海關聯同多個內地及海外執法機構，共同展開為期4個月的聯合執法行動，重點打擊空運、客運及貨運渠道將毒品走私進出香港，並在香港國際機場及市內，成功破獲424宗販毒案件，當中客運渠道有118宗，貨運渠道有306宗，總共檢獲約6.1噸懷疑毒品，包括3.6噸的大麻、2.2噸的氯胺酮、199公斤的可卡因、60公斤的海洛英、48公斤的冰毒及7公斤的搖頭丸，毒品估值約14億港元。

行動期間，在香港國際機場有關毒品案件，總值約7.5億港元，比去年同期多9成。（黃偉民攝）

行動中，合共拘捕150名不同國籍的涉案人士。（黃偉民攝）

行動中，合共拘捕150名不同國籍的涉案人士，當中亞洲區域人士最多，佔八成，屬歐洲國家佔16% ；屬美洲國家的佔3%；非洲國家則佔1%。被捕人士年齡介乎18至68歲，當中 18到40歲有104人，佔約七成，反映不法分子向年輕人伸出魔爪的趨勢。

行動期間，在香港國際機場有關毒品案件，總值約7.5億港元，比去年同期多9成；而毒品案件數目有327宗，比去年同期多9成；毒品檢獲數量有3.3噸，比去年同期多8成；拘捕134人，比去年同期多1.8倍，反映行動成果十分顯著，海關對於跨境販毒活動監控及打擊越見高效。

海關毒品調查科署理高級監督黃雅綸、海關機場科機場行動及支援課停機坪組指揮官陳劍修交代案件。（黃偉民攝）

藏毒手法曝光：石膏雕像藏可卡因 行李箱底暗格塞K仔

在航空旅客販毒案件方面，海關今年6月5日在香港國際機場截查一名由巴西聖保羅出發、經土耳其伊斯坦堡抵港的23歲本地女子。關員在為其行李進行X光檢查時，發現箱內有兩個呈現高密度橙色影像的物件。打開行李箱後，關員發現兩個以衣物掩蓋的禮物盒，內藏兩個做工粗糙、與一般紀念品有異的白色雕像。關員隨即利用拉曼光譜儀進行現場檢測，結果對可卡因呈陽性反應。經深入檢查後，海關在兩個雕像內共搜出3.4公斤懷疑可卡因，估計市值約270萬港元。

巴西抵港石膏雕像藏可卡因。（黃偉民攝）

另一宗旅客跨境販毒案件發生於今年8月25日。海關人員在香港國際機場截查一名由馬來西亞吉隆坡抵港的40歲內地男子，透過X光影像分析，發現其行李箱底部出現異常。關員打開行李箱並移走其個人物品後，發現行李箱的重量異常沉重，與一般旅客使用的輕型行李箱有明顯分別。關員隨即作進一步深入檢查，拉開行李箱底部的布料拉鍊後，發現內藏一塊木板，木板下方藏有重約2公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約80萬港元。

馬來西亞吉隆坡抵港行李箱底檢氯胺酮。（黃偉民攝）

荷蘭油漆罐藏百公斤「K仔」 德國清潔公司跨境運「毒糖塊」

在空運貨物案件方面，首宗案件發生於今年6月19日。海關人員根據風險評估，鎖定一批由荷蘭抵港、報稱載有油漆的空運貨物。經X光掃描檢查後，關員注意到部分紙箱內呈現密度不一的綠色陰影，與一般油漆產品的影像有異。關員隨即開箱並對金屬罐進行詳細檢查，發現金屬罐的外觀包裝雖與一般油漆無異，但拿起搖晃時，卻感受不到內部有液體流動。關員打開該批金屬罐後，揭發內藏一袋袋白色結晶狀的懷疑「K仔」。海關在此宗案件中共檢獲約100公斤懷疑氯胺酮，市值約3,800萬港元。

荷蘭抵港報稱載有油漆的空運貨物藏毒。（黃偉民攝）

另一宗空運貨物藏毒案則發生於今年7月14日。海關人員鎖定一批由德國轉運到港、報稱載有糖塊的空運貨物。關員發現該批貨物存在多項可疑之處：首先，寄貨人為德國一間清潔用品公司，與出口糖塊的業務性質不符；其次，以高昂的空運費用由歐洲運送價值低廉的糖塊來港，在商業角度上極不尋常。

關員透過X光影像分析，發現部分膠桶呈現可疑的綠色影像，與一般的橙色影像有明顯分別。經過逐一檢查後，關員發現17個可疑塑膠箱，雖然其封口及標籤與其餘100個塑膠箱完全一致，惟打開後發現箱內藏有白色方塊狀、外型與糖塊極為相似的懷疑「K仔」，共重約131公斤，估計市值約5,100萬港元。

德國轉運到港、報稱載有糖塊的空運貨物藏K仔。（黃偉民攝）

毒販利用香港作轉運跳板 海關機場截斷跨國供應鏈

香港海關機場科停機坪組嘅指揮官陳劍修總結上述4宗案件指出，不法分子的販毒手法層出不窮，企圖以假亂真及魚目混珠，將毒品偽裝成日常用品、禮身或食品，並利用不同的隱蔽手法藏毒，試圖瞞天過海以逃避海關打擊，惟最終均被關員破獲。

海關毒品調查科署理高級監督黃雅綸指出，行動中發現不法分子企圖利用香港完善的航空網絡作為轉運跳板。毒販先從毒品市值較低的源頭地區購入毒品，企圖經香港轉運至市值較高的海外市場，藉此賺取暴利。惟海關憑藉精準情報分析及風險研判，成功在機場截斷該條跨國毒品供應鏈，阻止毒品流入世界各地。

毒販迂迴運毒企圖遮掩收貨人 海關「監控遞送」破案

海關毒品調查科正就每宗販毒案件展開深入調查，以打擊背後的本地販毒集團。期間海關執行了多次「監控遞送」行動，成功拘捕25人，並於市內額外檢獲20.5公斤毒品，進一步打擊本地毒品分銷網絡。海關補充，部分案件中不法分子採用了較為迂迴的運送方式，企圖增加關員追查最終收貨人的難度。

海關舉例指出，關員早前在機場截獲一宗涉及55公斤氯胺酮的空運販毒案，隨即由機場展開「監控遞送」行動。關員先在葵湧拘捕一名懷疑涉案男子，其後展開下一階段監控行動，再於元朗拘捕另一名懷疑涉案人士，並檢獲更多毒品。海關強調，即使不法分子採用多層次的迂迴運毒方式，仍難逃關員的專業偵查。

海關在跟進調查中發現多條關鍵線索，再成功破獲26宗案件，共檢獲308公斤毒品，市值約7,000萬港元，並拘捕17人。部分線索亦揭發涉及其他國家或地區的販毒活動，海關隨即向多個內地及海外執法機構提供即時情報，協助當地執法部門快速且有效地追蹤並攔截跨境販毒活動。

本港海關將相關情報通報海外執法機構。（黃偉民攝）

即時通報北美及多國執法機構 阻止480萬次大麻吸食

另外，海關在香港國際機場調查一宗客運販毒案時，分析出其他懷疑參與跨境販毒的目標人物，並隨即將相關情報通報北美執法機構。當地當局接報後，及時在出境時拘捕一名試圖偷運28公斤大麻來港的旅客。

跨國阻止480萬次大麻吸食。（黃偉民攝）

此外，另有多宗海外案件涉及同一個販毒集團。今年年中，海關在本地破獲一宗涉及50公斤大麻、市值約1,000萬港元的空運販毒案。海關除了執行「監控遞送」行動並在本地拘捕一名涉案人士外，亦對犯罪手法進行深入分析，並將結果即時通報多個海外執法機構。中亞及歐洲的執法機構隨後及時截獲以相同手法匿藏於貨物中的大麻；東南亞執法機構亦將情報轉交其他部門，促使歐洲及非洲執法機構同時截獲同類藏毒貨物。結合本地及海外案件，相關情報行動共涉及額外6個國家或地區，累計截獲高達2.4噸大麻，總市值約5億港元。

毒販利用香港作轉運跳板，海關機場截斷跨國供應鏈。（黃偉民攝）

海關相信，是次情報交流已成功將一個大型跨境運毒網絡連根拔起，並阻止大量大麻流入國際市場。若以一支大麻捲煙消耗半克毒品計算，行動成功阻止了約480萬次大麻吸食，令全球數百萬人免受毒品禍害，體現海關積極履行國際執法義務。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁同罰款500萬元。除此之外，其他地區將毒品販運到香港，法庭判刑時會視為加刑因素，市民切勿因一時貪念，以身試法。